FÅR STØTTE: Britneys mor har i senere tid vært aktiv i kampen for å avsette eksmannen som Britneys verge. Foto: Vince Bucci / AP

Britneys mor om datterens forhold til faren: Frykt og hat

Britneys far og verge er ute av stand til å sette datterens interesser over sine egne, hevder Britneys mor. Det fremkommer av sakspapirene til søksmålet Britney nå fører mot faren.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: Nå nettopp

Britney Spears har siden 2008 vært under et omstridt vergemål, der faren Jamie Spears har hatt full kontroll over stjernens private liv og økonomi.

Popikonet har nå gått til sak mot faren for å fjerne ham som verge. Rettspapirene VG har fått tilgang til viser at moren Lynne Spears tar et tydelig standpunkt i familietvisten.

– Jamie Spears er ute av stand til å sette datterens interesser over sine egne, både på et personlig og et profesjonelt nivå. Dette vergemålet er ikke i den beste interessen til min datter, hevder moren i en støtteerklæring i forbindelse med rettsaken.

– Som å være i forvaring

I rettspapirene forklarer mor Spears at hun ble involvert i saken under en kriseperiode i datterens liv, som begynte i 2018 og vedvarte inn i 2019.

Under denne perioden skal Britney ha blitt tvunget til å ta prestasjonsfremmende medisiner og til å bli innlagt ved en helseinstitusjon - begge deler mot hennes vilje, men med farens velsignelse.

Moren beskriver også hvordan faren gjennom hele vergemålet har utøvet mikroskopisk og absolutt kontroll over alle aspekter ved datterens liv.

– En slik konstant granskning er både slitsomt og skremmende, og som å være i forvaring, slår moren fast.

Forholdet mellom far Spears og superstjernen skal ifølge moren være preget av tvang, mistillit og et ekstremt skjevt maktforhold, der faren hele tiden forhandler om hva datteren kan eller ikke kan gjøre.

– Siden vergemålet har vært på plass, har forholdet svunnet hen til frykt og hat, sier mor Spears.

TAR PARTI MED DATTEREN: Under de pågående rettsakene uttaler Britneys mor seg svært kritisk til farens involvering i datterens liv. Her er mor og datter avbildet i 2000. I midten skimtes Britneys lillesøster Jamie Lynne Spears. Foto: CHARLES BENNETT / AP

Til tross for det tydelige standpunktet i rettsaken, skal moren tidligere ha holdt en forholdsvis lav profil i saken.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ skal hennes eneste kommentar ha vært at Britney har det fint, da TMZ nylig møtte henne og Britneys bror Brian på flyplassen i Los Angeles.

I et intervju med The New Yorker tidligere i juli, om både søksmålet og vergemålet, sa hun at hun hadde blandende følelser om det hele.

– Jeg vet ikke hva jeg skal tro... det er mye smerte, mange bekymringer, sa hun da.

– Uenige om hvem som har skylden

Etter popstjernedatterens svært offentlige mentale kollaps i 2007, skal moren i starten ha vært enig i at det som da var eksmannen, skulle bli verge for datteren.

Hun har imidlertid senere stilt seg kritisk til vergemålet, og har blant annet kritisert de store summene Jamie har tjent på vergemålet.

Ifølge dokumentene VG har fått tilgang til, har Jamie Spears gjennom vergemålet mottatt 16.000 dollar i måneden, 2000 dollar mer enn han har tildelt datteren, pluss 2000 dollar i «kontorutgifter».

Dette utgjør til sammen nærmere 160.000 norske kroner per måned.

Ifølge far Spears er det imidlertid moren som har skapt problemer i superstjernens liv. Han anklager ekskona for å ha utsatt datteren for traumer og for å ha utnyttet henne for egen vinnings skyld i forbindelse med memoaren hun utga i 2008.

The Guardian har tidligere skrevet at faren hevder han ikke har hatt noen kontroll over datterens personlige anliggende på nesten to år.

UENIGE OM MYE: Britneys foreldre er ikke enige om hva som er til det beste for datteren. Her er de avbildet idet de ankommer en rettsak i Los Angeles i 2012. Foto: Nick Ut / AP

Jamie og Lynne Spears giftet seg i 1975 og holdt sammen i nærmere 30 år. Ekteskapet skal ifølge The New Yorker ha vært trøblete helt fra starten.

Mindre enn to uker før Britneys fødsel skal moren ha sendt inn skilsmissepapirer som senere ble trukket tilbake.

Britney skal ha oppfordret moren til å ta ut skilsmisse, noe hun også gjorde i 2002. Flere kjendismedier har imidlertid skrevet om at de to ble sammen igjen i en periode etter 2010.