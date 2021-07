MISFORNØYD: Scarlett Johansson spiller hovedrollen i filmen «Black Widow». Hun er ikke fornøyd med at Disney lanserte filmen på kino og strømmetjenesten Disney+ samtidig. Foto: Jay Maidment

«Black Widow»-søksmålet eskalerer: Disney fyrer mot Johansson

Disney sier det ikke er noe hold i skuespillerens «ufølsomme» søksmål. Johansson sin agent slår tilbake mot filmgigantens «skamløse» påstander.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ett døgn etter at det ble kjent at skuespilleren Scarlett Johansson (36) tar Disney til retten for kontraktsbrudd, har konflikten eskalert i amerikansk presse.

En talsperson for Disney uttalte til Deadline fredag at det «ikke er noe hold» i skuespillerens påstander i søksmålet.

De poengterer også at søksmålet er usmakelig i lys av de globale konsekvensene av coronapandemien:

– Søksmålet er spesielt trist og urovekkende når det på ufølsomt vis ser bort i fra de fryktelige og langvarige globale effektene av coronapandemien.

Disney mener de ikke har brutt skuespillerens kontrakt og at filmselskapets handlinger - i motsetning til skuespillerens påstander - kun har økt hennes mulighet for økonomisk fortjeneste.

De la også ved at Johansson frem til nå har tjent 20 millioner dollar på filmen «Black Widow».

HARDT UT: Scarlett Johansson sitt presseteam og agent går kraftig ut mot filmgiganten Disney i en uttalelse til Deadline. Foto: Marvel Studios

Kaller Disney sine påstander et «direkte angrep» på Johansson

The Wall Street Journal skrev torsdag at skuespilleren hadde sendt inn et søksmål hvor hun hevdet et økonomisk tap på mer enn 50 millioner siden filmen «Black Widow» kom ut på strømmetjenesten Disney + samtidig som kino.

Kommentarene fra Disney på søksmålet møter sterk kritikk fra Johansson sitt presseteam.

I en uttalelse til Deadline på fredag kaller Johansson sin agent, Bryan Lourd, Disney sine anklager for «skamløse» og «falske».

– Disney sitt direkte angrep på hennes karakter og alt det andre de impliserte er et skamfullt trekk av selskapet mange av oss i det kreative miljøet har jobbet suksessfullt med i flere tiår, sier Lourd.

Han sier at Disney brøt kontrakten hennes vel vitende om at de ville tjene mer penger på å lansere filmen på kino samtidig som strømmetjenesten Disney+.

Ifølge søksmålet publisert av Deadline skulle Johansson sin lønn baseres på inntekter fra kinobilletter.

Derfor ønsker hun som hovedrolleinnhaver i filmen kompensasjon for å sikre at satsningen på strømmetjenesten ikke går på hennes bekostning.

Stort problem for underholdningsbransjen

Filmen hadde en av de beste åpningshelgene siden pandemien startet og tjente inn cirka 700 millioner kroner. Den tjente også inn 60 millioner dollar gjennom Disney+.

WSJ skrev torsdag at søksmålet kan by på problemer for underholdningsindustrien. Aktører som Disney har hatt et økt fokus på å vokse strømmetjenestene sine etter pandemien, med begrenset kapasitet og stengte kinosaler.

Det kan få økonomiske konsekvenser for skuespillere og produsenter om ikke kontraktene endres i samsvar med de nye inntektsstrømmene skriver Deadline.