EKSER PÅ STRANDA: Sesong fem av «Ex on The Beach» skal spilles inn i Hellas. Dette er deltagerne i sesong 3, i 2020.

«Ex on the Beach»-villa ble evakuert etter brann

På lørdag oppsto det et flammehav like ved «Ex on The Beach»-villaen sør i Hellas. – Det kunne potensielt blitt veldig farlig, sier produsent Ante Bjelland som var den som oppdaget brannen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det første jeg tenker er at her er det noen som driver bråtebrann, sier «Ex on the Beach»-produsent Bjelland.

På lørdag var han på vei til deltagervillaen sør i Hellas, der femte sesong av realityserien skal spilles inn nå i august. Flere fra produksjonsselskapet var samlet for å rigge til og gjøre klart for innspillingen før deltakerne sjekker inn senere i august.

Og det er på de tørre, trange veiene opp til villaen at Bjelland møter på det han først tror er bråtebrann.

Men så innser han at dette er en ukontrollert skogbrann.

– Jeg stoppet bilen for å få en oversikt, og ser at brannen sprer seg veldig fort, og at den tar tak i de elektriske stolpene som er plassert rundt området. Da skjønner jeg at dette er en brann som er ute av kontroll, forteller Bjelland.

Han kjenner at hjertet hamrer og at han har mye adrenalin i kroppen. Foran seg ser han et hav av flammer.

Bjelland har erfaring som røykdykker på Nato-basen i Stavanger, og vet hvor viktig det er å få varslet brannvesenet og sette i gang slukking. Han prøver å ringe brannvesenet, men når ikke gjennom.

– Jeg kjenner at en så ukontrollerbar situasjon er ekkelt å være oppi. Selvfølgelig er jeg nervøs.

FULL FYR: Da Ante Bjelland så dette, skjønte han at brannen var ute av kontrol.. Foto: ANTE BJELLAND

Ber villaen om å evakuere

Bjelland ringer umiddelbart til produksjonsleder Andrea Hauge som befinner seg i deltagervillaen sammen med 14 andre – en drøy halvannen kilometer unna.

– Selv om villaen lå et stykke unna så ville jeg ikke ta noen sjanser, for med det tempoet brannen spredte seg så kunne det virkelig gått galt.

Han forklarer til Hauge at de må evakuere. Hun og resten av produksjonen pakker raskt sammen og drar til hotellet de bor på.

På samme tid står Bjelland tett ved flammene.

PRODUSENT: Ante Bjelland. Foto: ANTE BJELLAND

– Kunne blitt veldig farlig

Noen biler kjører forbi, men bortsett fra det er han helt alene på stedet.

– Jeg var ikke redd der og da, men jeg kjente meg ubrukelig. Jeg skulle gjerne hatt noe annet enn flipflops for da kunne jeg ha fått bedre oversikt over situasjonen.

Samtidig sprer flammene seg fort og sluker først et hus som Bjelland er usikker på om det er folk i eller ikke.

– Det eneste jeg kunne gjøre var å stå å lytte om det var folk som trengte hjelp, så jeg går febrilsk rundt og hører etter om det er noen som skriker, sier han.

Han prøver fortsatt å ringe brannvesenet uten hell helt frem til han hører sirener i det fjerne.

– Da kjente jeg at jeg ikke var alene i å stå over en sånn en katastrofe. Det kunne potensielt sett blitt veldig farlig, forteller Bjelland.

Mens han tar ansvar for å geleide biler vekk fra den farlige situasjonen, får brannvesenet kontroll på området og får slukket brannen etter hvert. Likevel er de der utover kvelden for å overvåke, og området er stengt av frem til dagen etter.

Gode rutiner og ingen deltagere ble berørt

Bjelland og resten av produksjonen hadde tett dialog med de lokale og brannvesenet, og ble oppdatert på situasjonen.

Da alle i crew var samlet på hotellet igjen hadde de en liten samtale om det som hadde skjedd, for å trygge og informere de ansatte om at alt var under kontroll.

– Vi kommer til å ha veldig klare regler for deltagere og «crew» fremover. Vi vet at våre rutiner fungerer om noe tilsvarende skal skje igjen, og føler oss trygge med tanke på den kommende innspillingen.

Kommunikasjonsrådgiver i Discovery, Ola-Magnus Svihus, bekrefter at de er fullstendig trygge på at Nordisk Film TV (produksjonsselskapet) klarer å lage en trygg produksjon med tanke på brannvern.

– Det er veldig betryggende å ha en tidligere røykdykker som produsent for «Ex on the Beach» når man skal filme i Hellas som for øyeblikket har den varmeste hetebølgen på 30 år, sier Svihus.

– Som ekstra sikkerhetstiltak har de anlagt en tredje vei til villaen de filmer i, og det skal være brannsikkerhetsutstyr i alle bilene. I tillegg vil det bli gjennomført brannøvelse før innspilingen starter.