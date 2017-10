Nå heter han ikke lenger Espen Thoresen Hværsaagod-Takkskalduha

– Jeg har vært lei å hete det jeg het, sier Espen Rustad Thoresen (59).

I 2003 fikk radiokomikeren mye oppmerksom het da han utvidet etternavnet til å omfatte «Hværsaagod». To år senere skapte han igjen overskrifter med navneendring, og navnet ble enda lenger – Espen Thoresen Hværsaagod-Takkskalduha.

– Jeg mener at en naturlig konsekvens av at jeg fikk hete «Hværsaagod», er at jeg får lov til å hete «Takkskalduha» også, sa han til VG i 2005.

Men det oppsto også en del andre konsekvenser som følge av navneendringene. Og ikke av den heldige sorten. Enten det er «last call» på Oslo Lufthavn eller på legekontor i Cape Town.

– Jeg skjønte jo aldri av det var meg de ropte etter. Jeg klarte aldri å gjenkjenne mitt eget navn, sier Thoresen til VG torsdag.

Tenkt en stund

Thoresen nevner at flere kastet seg på navneendring etter at han «gikk i bresjen» som en annen lei konsekvens. Han forteller at han fikk flere henvendelser fra folk som takket ham, blant annet fra en predikant, som valgte etternavnet «Gudergod».

– Som gammel ateist var det en litt sur pille å svelge.

Han forteller at han en stund har tenkt gjennom hva den nye navneendringen skulle munne ut i, om det var Espen «Ja» Thoresen eller Espen Thoresen «Nei Olsen». Sistnevnte for å skape litt moro på flyplassen.

– For å ha gleden av å sitte ved gaten på Gardermoen og høre at det høres ut som om de sier feil navn hver gang, forteller han.

«ERT»

Beslutningen falt dermed på noe mindre oppsiktsvekkende – Rustad.

– Jeg fikk et forslag fra en nær bekjent som sa «hvorfor ikke ta navnet etter moren din». Jeg tenkte at det var en fin gest å ta barndomsnavnet til moren min som døde for halvannet år siden. For å vise at jeg ikke bare er i familie med farssiden, men også morssiden, forklarer Thoresen.

Han forteller at det fortsatt er litt komikk over navnet hans. Nå blir nemlig initialene «ERT»

– Det er noe pompøst over det. Jeg liker alt som er pompøst. Grådighet er min favorittdødssynd, flirer han i telefonen.

