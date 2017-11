Kevin Vågenes (31) sjonglerer tre roller i TVNorges blodige julekalender

OSLO (VG) – Det som er kleint er at jeg har venner som har lurt om på om jeg har basert karakteren på dem.

Når TVNorges makabre julekomedie «Jul i Blodfjell» teller ned dagene til julaften, spiller Kevin Vågenes (31) tre av familiemedlemmene som lokkes til å tilbringe julen med onkel Konrad i håp om å arve en solid arv. Og når en ukjent morder sørger for ett drap hver dag, er det naturlig å anta at Vågenes må spille død på skjermen.

– Det kan hende én eller to eller tre forsvinner ja, sier Vågenes lurt.

I serien, hvor ideen ble til for hele seks år siden, møter vi også Atle Antonsen, Lene Kongsvik og Ine Jansen og en rekke andre kjente komikere.

Gjenkjennbare karakterer

På Blodfjell møter seerne Vågenes i form av Siri, onkel Rune og Putti. Tre karakterer som noen kanskje kjenner igjen fra sin egen familie.

Siri dukket først opp i «Mellom bakker og berg», og har fått lov til å bli med videre i julekalenderen. Karakteren, som er veldig glad i å synge, men som kanskje ikke har det helt store talentet, har Vågenes møtt flere ganger i ulike sosiale settinger. Hun er veldig klar på at hun ikke vil ha oppmerksomhet, men ender som regel opp med å stjele showet.

– Hun synger sanger som krever stemmen til Whitney Houston, også passer hun kanskje bedre i Toten kvinnekor, sier Vågenes og ler.

– Det som er kleint, er at jeg har venner som har lurt om på om jeg har basert karakteren på dem. Og det har jeg selvfølgelig, men det er en blanding av ulike mennesker, sier han.

TRE ROLLER: Kevin Vågenes er å se i «Jul i Blodfjell» som Siri, onkel Rune og Putti. Foto: Discovery

Onkel Rune er familiemedlemmet som ofte byr på vitser, selv om responsen kanskje ikke er overveldende.

– Jeg tror mange har en i familien som er litt tørrvittig og halvgrov. Han er ikke så morsom, og folk ler mer av sympati, sier komikeren.

Heller ikke mødre får slippe unna Vågenes satire. Han forteller at Putti er morsfiguren som er så opptatt av at alle skal kose seg, at det ofte ender opp med det motsatte.

– Det er så vanvittig mye press på at julen skal være koselig.

Har dame-stand in

Når man har tre roller i en serie, så byr det på en del utfordringer. Vågenes forteller at mye av tiden ble tilbrakt på sminkerommet, og at den oppmerksomme seer kan legge merke til at han har en dame-stand in i enkelte scener.

– Hun har spilt mye skulder og hender. Hvis noen ser at det ser ut som en mindre utgave av meg, så kan det være henne, ler Vågenes.

Det har også blitt mye triksing med kameravinkler når Vågenes' roller har vært med i samme scene samtidig, røper han.

BLODIG HUMOR: Atle Antonsen, Lene Kongsvik, Jon Øigarden, Ine Jansen, Trond Fausa Aurvåg og Fridtjov Såheim er blant navnene som dukker opp i TVNorges kalender. Foto: Pål Laukli

Avviser transseksuell-rykter

Selv om Vågenes elsker å spille damer på skjermen, og er åpent homofil, forteller han lattermildt at han ikke kommer til å stå fram som transseksuell.

– Jeg fikk høre av en kompis at jeg sto på en liste over transseksuelle i Norge. Det kan jeg avkrefte, sier han og ler.

– Jeg kommer ikke til å ta en Caitlyn Jenner!

Han forteller at han synes det er befriende å spille damer, og at han kan spille på sine feminine sider.

Trikset er ifølge Vågenes å ikke gjøre til stemmen for mye.

– Det skal ikke være helt lokalrevy hvor det føles som å se på en mann i dameklær.