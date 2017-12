Netflix gjenopptar «House of Cards»-innspillingen

Anklagene om seksuell trakassering rettet mot «House of Cards»-stjernen Kevin Spacey satte innspillingen av siste sesong på vent. Nå skal produksjonen likevel fortsette - uten Spacey.

I slutten av oktober beskyldte skuespilleren Anthony Rapp i et intervju med Buzzfeed Hollywood-stjernen Kevin Spacey for å ha prøvd seg på ham da Rapp var 14 år. Flere andre har i kjølvannet av beskyldningene rettet lignende anklager mot Spacey.

Som en konsekvens av beskyldningene, besluttet produksjonsselskapet Netflix å kutte alle bånd til Spacey, og sjette sesong av serien ble satt på vent.

Mandag kveld opplyser nyhetsbyrået Reuters på en pressekonferanse at produksjonen av den siste «House of Cards»-sesongen nå skal fullføres likevel, men uten Spacey.

Må finne ny retning

Hollywood-stjernen kunngjorde i begynnelsen av november at han tar pause fra skuespillertilværelsen.

CNN skriver at manusforfatterne bak serien i all hast har forsøkt å finne en ny retning slik at serien kan fortsette uten Spacey.

Rapp har uttalt han var inspirert til å uttale seg om hendelsen med Spacey som følge av kampanjen #Metoo, som oppsto i kjølvannet av de omfattende anklagene om seksuell trakassering og voldtekt rettet mot hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Beklaget og erklærte seg som homofil

Spacey beklaget overfor Rapp kort tid etter anklagene ble kjent.

– Jeg har stor respekt for og beundrer Anthony Rapp som skuespiller. Jeg er forferdet over å høre historien hans. Jeg husker ærlig talt ikke episoden, det ville vært mer enn 30 år siden. Men hvis jeg har oppført meg som han beskriver, skylder jeg ham en oppriktig unnskyldning for det som måtte ha vært dypt upassende, forfyllet oppførsel, og jeg beklager følelsene han beskriver som han har båret med seg alle disse årene, skrev Spacey på Twitter.

Spacey, som var 26 år på tidspunktet den angivelige hendelsen skal ha funnet sted, skrev også at han «har elsket og hatt romantiske møter med menn gjennom hele livet, og velger nå å leve som en homofil mann».