CNN: Netflix gjenopptar «House of Cards»-innspillingen

Anklagene om seksuell trakassering rettet mot «House of Cards»-stjernen Kevin Spacey satte innspillingen av siste sesong på vent. Nå skal produksjonen likevel fortsette - uten Spacey.

I slutten av oktober beskyldte skuespilleren Anthony Rapp i et intervju med Buzzfeed Hollywood-stjernen Kevin Spacey for å ha prøvd seg på ham da Rapp var 14 år. Flere andre har i kjølvannet av beskyldningene rettet lignende anklager mot Spacey.

Som en konsekvens av beskyldningene, besluttet produksjonsselskapet Netflix å kutte alle bånd til Spacey, og sjette sesong av serien ble satt på vent.

Mandag kveld skriver CNN at produksjonen av den siste «House of Cards»-sesongen nå skal fullføres likevel, men uten Spacey. Det er en kilde tett på avgjørelsen CNN belager informasjonen på.

Hollywood-stjernen kunngjorde i begynnelsen av november at han tar pause fra skuespillertilværelsen.

CNN skriver at manusforfatterne bak serien i all hast har forsøkt å finne en ny retning slik at serien kan fortsette uten Spacey.