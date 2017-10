Weinstein anklages for nok en voldtekt

Hollywood-produsenten Harvey Weinstein (65) anklages for nok en voldtekt, men den kjente regissøren Oliver Stone rykker likevel ut til hans forsvar.

Tre kvinner har tidligere anklaget Weinstein for voldtekt, og en rekke kvinnelige stjerner i Hollywood har fortalt hvordan han opp gjennom årene har utsatt dem for seksuell trakassering og overgrep.

Blant dem som hevder å ha blitt trakassert av Weinstein er Oscar-vinnerne Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie.

Nå står også skuespilleren Rose McGowan fram. Hun er den fjerde som anklager produsenten for voldtekt. Både i New York og London har politiet nå innledet etterforskning.

Les også: Gjenopptar etterforskning fra 2004

Weinstein fikk sparken i filmselskapet han eier sammen med broren Bob Weinstein etter et oppslag i The New York Times i forrige uke.

Sterke reaksjoner

Avsløringen har skapt store bølger i Hollywood, der stadig flere kjente navn har stått fram og fortalt om overgrep eller at de har hatt kjennskap til eller hørt rykter om overgrep.

Også i Washington er reaksjonene på avsløringene sterke. Weinstein har vært en stor økonomisk bidragsyter til Demokratene, og både tidligere president Barack Obama og hans kone Michelle, og tidligere førstedame, utenriksminister og presidentkandidat Hillary Clinton har gått hardt ut mot ham.

Ekteparet Obama sier at de vemmes over anklagene mot Weinstein, og Hillary Clinton sier at hun vil donere pengene hun mottok fra ham i valgkampen til veldedige formål.

Advarer mot forhåndsdømming

En av få i Hollywood som har rykket ut til Weinsteins forsvar, er den Oscar-belønnede regissøren Oliver Stone.

Stone advarer mot å forhåndsdømme produsenten og anklager stjernene som nå fremmer anklager mot ham for å løpe i flokk.

– Jeg mener at man bør vente til saken kommer for retten. Dersom han brøt loven, så vil det bli kjent. Man skal ikke dømmes av et borgervern, sier Stone, som for tiden deltar på en internasjonal filmfestival i Busan i Sør-Korea.

– Sladder

Det vrimler av slike «skrekkhistorier» i Hollywood, men de fleste er bare rykter, sier Stone.

– Det er ikke lett for ham nå, sier Stone, som selv ikke kjenner Weinstein og betegner ham som en rival i filmverdenen.

– Jeg har hørt skrekkhistorier om så å si alle i denne bransjen og kommer ikke til å kommentere sladder, sier Stone.