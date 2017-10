Politiet i New York gjenåpner sak mot Harvey Weinstein

Hollywood-produsenten Harvey Weinstein etterforskes nå for overgrep.

Noen dager etter at en rekke kvinnelige skuespillere anklaget Harvey Weinstein for seksuell trakassering gjennom flere tiår i en artikkel i New York Times, velger nå New York-politiet å gjenoppta en tidligere overgrepssak mot han fra 2004.

Politiet har ikke utgitt detaljer om det påståtte overgrepet, men sies å undersøke om offeret var utsatt for et seksuelt overgrep.

Politiets talsmann Peter Donald opplyser til The Independent at etterforskere undersøker politiarkivene for å se om flere har anmeldt filmprodusenten for overgrep eller trakassering, og ber om tips i saken.

Flere kjente skuespillere som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow har de siste dagene stått fram med sine historier, der de anklager Weinstein for å ha trakassert den seksuelt. Hollywood-toppen skal i tre tiår ha inngått forlik med kvinner som har beskyldt han for seksuell trakassering.

Rett før helgen ble det klart at Weinstein fikk sparken fra selskapet «The Weinstein Company», som han eier sammen med broren, etter oppslaget i New York Times.

Oscar holder hastemøte

Oscarakademiet har sagt at styret deres vil holde et hastemøte for å diskutere hvilke følger de siste anklagene mot filmprodusenten vil få.

– Akademiet finner oppførselen som er blitt beskrevet i anklagene mot Weinstein som motbydelig, avskyelig og antitetisk mot akademiets høye standarder og det kreative samfunnet det representerer, sier organisasjonen i en uttalelse til CNN.

Uttalelsen kommer etter at «The British Academy of Film and Television Arts» onsdag suspenderte Weinsteins medlemskap.

Forlater Weinstein

I går ble det klart at filmprodusentens kone, Georgina Chapman har valgt å gå fra mannen.

– Hjertet mitt gråter for alle kvinnene som har lidd så forferdelig på grunn av disse utilgivelige handlingene. Jeg har valgt å forlate min mann. Min første prioritet er å ta vare på mine små barn, sier Chapman til People.

Flere kjente Hollywood-stjerner som Meryl Streep og Judi Dench har reagert sterkt på avsløringen. Hillary Clinton har uttalt at anklagene mot filmprodusenten gjør henne kvalm og sier i et intervju med CNN at hun vil gi valgkampbidragene hans til veldedighet.

Barack Obama og Michelle Obama har publisert en uttalelse til CNN der de skriver at reagerer med avsky over de siste rapportene om Weinstein.