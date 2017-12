Politiet beskytter Hollywood-skiltet

Nyttårsaften i fjor tok en mann seg friheten til å forandre det berømte Hollywood-skiltet.

«Hollyweed», sto det med store hvite bokstaver da byen våknet 1. januar i år. Stuntet var en hyllest til at California i fjor sa ja til legalisering av marihuana som rusmiddel. Først i morgen, 1. nyttårsdag 2018, trer loven i kraft.

I år setter politiet i Hollywood ressurser inn for å hindre at noe lignende skjer igjen.

TMZ skriver at området vil «kry av politimenn», som både vil kjøre rundt i åsen og fly over med helikopter. På denne måten vil de forhindre enda en vandalisering av skiltet i åsen over drømmefabrikken, som er et av de mest kjente landemerkene i USA.

Angivelig skal det også være satt opp overvåkningskameraer rundt de enorme bokstavene.

Det var videofotograf, artist og selvutnevnt spilloppmaker Zachary Cole Fernandez (31) som sto for «angrepet» for ett år siden. Han meldte seg en uke senere, ble siktet og pålagt å møte i retten en måned senere. Hva siktelsen resulterte i, er ikke kjent.

Etter stuntet skrøt 31-åringen (som kaller seg @jesushands) av eget verk (artikkelen fortsetter under bildet):

Det ikoniske symbolet har også flere ganger tidligere blitt tullet med og endret på. Også i 1976 fikk en student ideen til at skiltet kunne brukes som en hyllest til cannabis.

Det berømte Hollywood-skiltet var opprinnelig en reklame for et eiendomsselskap da de 13 meter høye bokstavene ble satt opp på fjelltoppen Cahuenga i 1923. Etter årelangt forfall gikk skiltet gjennom en renovering på 1970-tallet. I 2002 kjøpte en Chicago-basert investorgruppe tomten skiltet står på fra dødsboet til den eksentriske milliardæren Howard Hughes. Tomten har en verdi på nærmere 200 millioner kroner.

For noen år siden sto skiltet i fare for å bli jevnet med jorden. Nylig avdøde Hugh Hefner trådte til og hindret at det skjedde.

EKTE: Sånn ser verdens mest fotograferte skilt egentlig ut. Foto: , REUTERS

