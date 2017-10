Norske Natassia Malthe (43) hevder Weinstein forgrep seg på henne

NEW YORK (VG) Hevder han forgrep seg på henne i 2008 og kort tid senere ba henne bli med på gruppesex. Hun skal ha blitt lovet filmrolle i bytte mot samleie.

Malthe (43) holdt onsdag kveld pressekonferanse i New York, hvor VG var på plass, i forbindelse med anklagene mot stjerneprodusent Harvey Weinstein.

Det var en preget Malthe som kom inn i rommet pressekonferansen ble holdt i. Hun støttet seg på stjerneadvokat Gloria Allred, som per nå representerer fire kvinner i Weinstein-saken.

Den norske skuespilleren ga uttrykk for at hun ønsket å fortelle sin historie, men samtidig var det tydelig at dette var vanskelig for henne.

Saken fortsetter under bildet.

NEW YORK: VG var på plass da Natassia Malthe og advokat Gloria Allred holdt pressekonferanse med nye Weinstein-anklager. Foto: Thomas Nilsson , VG

FORTALTE OM OVERGREP: Natassia Malthe holdt pressekonferanse onsdag kveld, norsk tid, i luksushotellet Lotte New York Palace Hotel. Foto: Thomas Nilsson , VG

Skal ha bedt om gruppesex

Det skal ha vært to tilfeller hvor Malthe opplevde seksuell trakassering fra Weinstein, forklarer Allred. I det første tilfellet skal Weinstein ha tvunget seg på skuespilleren seksuelt i 2008. I det andre tilfellet skal han ha bedt henne om å bli med på gruppesex med en annen kvinne kort tid senere.

Hun forklarte at Weinstein etter en fest i forbindelse med en prisutdeling skal ha kommet til hennes hotell og banket på døren. Hun skal ha åpnet døren, hvorpå Weinstein skal ha kledd av seg buksene og satt seg i sengen hennes.

– Han snakket om ulike skuespillere som har hatt sex med ham, og har kommet dit de er i karrieren på grunn av at de har hatt sex med han, forteller Malthe.

Han skal ha lovet henne en filmrolle i bytte mot samleie med henne. Skuespilleren skal ha gjort det klart at hun ikke ønsket seksuell kontakt med Weinstein.

Weinstein skal deretter ha masturbert foran henne.

Hun hevder så at han tvang seg til samleie med henne, uten kondom, en handling som advokaten mener kan kvalifiseres som voldtekt.

2008: Harvey Weinstein og Natassia Malthe ankommer utdelingen av BAFTA i London i 2008. Det var etter fester at overgrepet angivelig skal ha funnet sted. Foto: Dave M. Benett og Mike Marsland , WireImage/Getty Images

Dagen etter skal Malthe ha mottatt et filmmanus på epost. Weinstein skal deretter ha invitert Malthe til hotellsuiten sin i Los Angeles i forbindelse med en filmrolle. Malthe skal ha forsikret seg om at assistenten hans var tilstede på møtet. Da hun ankom ble hun tatt imot av assistenten. I rommet skal Weinstein ha vært med en annen kvinne. Kvinnen skal ha kledd av seg og begynt å utføre seksuelle handlinger på Weinstein, som skal ha gjort det klart at Malthe var forventet å delta i gruppesex. De hun nektet skal Weinstein ha blitt svært sint og kalt henne «utakknemlig». Malthe skal deretter forlatt hotellrommet, og gitt opp den potensielle rollen i filmen.

– Etter det var jeg deprimert og engstelig, sier hun.

Malthe forteller at hun ønsket å stå fram på grunn av sin tre år gamle sønn, og etter oppfordring fra sine nærmeste venner.

Etterforskes for voldtekt

Over 60 kvinner har de siste ukene kommet fram med anklager om seksuell trakassering og overgrep fra Hollywood-mogulen Harvey Weinstein. 5. oktober avslørte New York Times at Weinstein har betalt flere ofre for hans upassende oppførsel i minst to tiår. Filmprodusenten etterforskes nå av politiet i New York, Los Angeles og London for voldtekt. Han har innrømmet å ha oppført seg upassende, men nekter for de mest alvorlige anklagene.

Blant kvinnene som står fram er Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow og Cara Delevigne. Flere tidligere skuespillere, tidligere ansatte i Weinsteins selskaper, og andre kvinner som har møtt Hollywood-mogulen, har også stått frem. 65-åringen fikk sparken fra sitt eget filmselskap kort tid etter avsløringen.

Mimi Haleyi holdt tirsdag pressekonferanse hvor hun fortalte om overgrep fra Weinstein.

Saken fortsetter under oppsummeringen av Weinstein-saken:

#metoo

Etter Weinstein-skandalen brøt ut, kom kampanjen #metoo, hvor kvinner over hele verden forteller om sine opplevelser med seksuell trakassering og overgrep. Malthe tok selv i bruk emneknaggen på Facebook forrige uke.

VG skrev sist om Malthe i forbindelse med dokumentaren om det mislykkede filmprosjektet «Morgan Kane» med Ryan Wiik i spissen. Her forteller hun om et møte hun arrangerte mellom nordmannen og Harvey Weinstein i Cannes. Møtet ble ikke vellykket og Malthe forteller at filmprodusenten lo av henne på en fest i etterkant av møtet.

Slik reagerer de i Frankrike: «Henger ut grisen»

Malthe har figurert i flere Hollywood-filmer og har en fartstid på 15 år i filmhovedstaden. Hun er kanskje mest kjent fra filmen «Elektra» fra 2005 hvor hun spilte mot Jennifer Garner, og fikk en MTV-nominasjon for det «dødelige» kysset de to delte. 43-åringen har også vært fotomodell i løpet av sin karriere.

Malthe er oppvokst med sin norske far i Drøbak. Moren hennes er malaysisk.

#howiwillchange: Menn svarer på #metoo-kampanjen