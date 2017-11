Lena Dunham (31) forsvarte voldtektsanklaget kollega: – Unnskyld

En kvinnelig skuespiller anmeldte en mann fra produksjonen i TV-serien «Girls» for voldtekt fredag. Det mente Dunham var oppspinn. Nå beklager hun.

«Girls»-skaper og -skuespiller Lena Dunham er en profilert feminist, og har gitt mye støtte til kvinnene som har stått fram i #metoo-kampanjen. Nå reagerer flere på at hun valgte å forsvare en voldtektsanklaget kollega.

Fredag anmeldte en skuespiller en voldtekt som angivelig skjedde i 2012. Den voldtektsanklagede nekter for forholdene gjennom sin advokat, ifølge The Wrap.

Samme dag skrev Dunham og «Girls»-produsent Jennifer Konner i en uttalelse at deres første instinkt er å lytte til alle kvinners historier, men at deres kjennskap til kollegaens situasjon gjør at de er sikre på at anklagen er feil.

«Vi er sikre på at denne anklagen dessverre er en av de tre prosentene av overfalls-sakene som er feilrapportert hvert år. Det er en virkelig skam å øke det tallet, da det utenfor Hollywood fortsatt er mange kvinner som sliter med å bli trodd», skriver de, og legger til at de står ved kollegaens side.

Tidligere har Dunham skrevet på Twitter at kvinner ikke lyver om voldtekt. Mange mener nå at skuespilleren er dobbeltmoralsk ved å hevde at voldtektsanklagen mot kollegaen er løgn.

Søndag postet Dunham en beklagelse på Twitter.

«Jeg skjønner nå at det var helt feil tidspunkt å stå fram med en slik uttalelse, unnskyld».

«Vi angrer på dette valget med hvert fiber i kroppen. Alle kvinner som står fram fortjener å bli hørt, helt og fullt, og vårt forhold til den anklagede burde ikke være en del av vurderingen som gjøres når saken hennes blir etterforsket», står det videre.

Flere påpeker også at det ikke er første gang Dunham har beklaget seg over noe hun har sagt. I desember beklaget hun på Instagram etter å ha spøkt med at hun skulle ønske hun hadde vært gjennom en abort.