Kona går fra Weinstein etter anklager om seksuell trakassering

Georgina Chapman (41) sier at hjertet hennes «gråter for alle kvinnene som har lidd».

Nyheten kommer i kjølvannet av en større artikkel i New York Times, hvor ektemannen Harvey Weinstein (65) i helgen ble anklaget for flere tiår med seksuell trakassering. Det kom også frem at han skal ha inngått millionforlik med minst åtte kvinner som følge av anklagene.

De siste dagene har flere kjente skuespillere stått frem med sine historier, deriblant Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie, som begge beskylder den prisvinnende Hollywood-produsenten for å ha trakassert dem seksuelt.

Tidligere denne uken fikk han sparken fra selskapet han en gang var med på å starte, og nå har altså avsløringene også fått konsekvenser på hjemmebane.

– Hjertet mitt gråter for alle kvinnene som har lidd så forferdelig på grunn av disse utilgivelige handlingene. Jeg har valgt å forlate min mann. Min første prioritet er å ta vare på mine små barn, sier Chapman til People.

Hun ber videre om at familien nå får ha sitt privatliv i fred. De to giftet seg i 2007, og har to barn på fire og syv år sammen.

Anklagene har sendt sjokkbølger gjennom både filmbransjen, og en rekke Hollywood-stjerner har vist sin avsky mot produsenten. Folk som Meryl Streep, George Clooney og Judi Dench har alle tatt tydelig avstand fra hans oppførsel, men sier også samtidig at de ikke ante at han drev på denne måten.

