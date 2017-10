Hollywood-produsent har fått sparken etter anklager om trakassering

Harvey Weinstein (65) har fått sparken med umiddelbar virkning.

I en pressemelding natt til mandag norsk tid bekrefter The Weinstein Company at bakgrunnen er «den nye informasjonen om uredelighet som er avdekket de siste dagene».

Nyheten kommer i kjølvannet av en større artikkel i New York Times, hvor den 65 år gamle Hollywood-mogulen ble anklaget for flere tiår med seksuell trakassering.

Weinstein står bak kassasuksesser som blant andre «Pulp Fiction», «Good Will Hunting», «Django Unchained» og «Ringenes Herre»-filmene. Til sammen har han skaffet filmene sine over 300 Oscar-nominasjoner, og 75 statuetter.

I GODT SELSKAP: F.v. David Parfitt, Donna Gigliotti, Harvey Weinstein, Gwyneth Paltrow, Edward Zwick og Marc Norman etter at de fikk Oscar-pris for «Shakespeare In Love» i 1999. Foto: Dave Caulkin , AP

Blant de som sto frem med sin historie i New York Times, var skuespilleren Ashley Judd (49), som fortalte at hun for 20 år siden ble invitert til et frokostmøte med Weinstein på rommet hans. Da han kom, var han iført badekåpe og hun ble bedt om å massere ham, forteller hun.

Dette er Harvey Weinstein Amerikansk filmprodusent Født i New York, 19.03.1952.

Startet filmselskapet Miramax (oppkalt etter foreldrene Max og Miriam) sammen med broren Bob på 70-tallet.

Miramax var største uavhengige filmselskapet Disney kjøpte det for 80 millioner dollar i 1993.

Weinstein forlot Miramax i 2005 for å starte opp The Weinstein Company med broren Bob. Tok med seg regissører som Quentin Tarantino og Robert Rodriguez på lasset.

Har totalt skaffet sine filmer over 300 Oscar-nominasjoner og 75 seiere. Ble i fjor utropt til en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene av Time Magazine.

En kvinne som i 2014 var midlertidig ansatt i selskapet, hevder hun ble fortalt at karrieren ville skyte fart dersom hun tillot hans seksuelle fremstøt.

Det kom også frem at han skal ha inngått millionforlik med minst åtte kvinner som følge av anklagene.

Anklagene har sendt sjokkbølger gjennom den amerikanske filmbransjen, men ikke alle var like overrasket. På spørsmål om hva USAs president Donald Trump tenkte om avsløringen, svarte han følgende:

– Jeg har kjent Harvey Weinstein lenge. Jeg er ikke det minste overrasket.

Etter først å ha kalt artikkelen for «uansvarlig», kom Hollywood-produsenten senere med et lengre innlegg i New York Times, hvor tonen var en annen:

– Jeg respekterer alle kvinner, og angrer på det som skjedde.

Han skrev videre at han er barn av 60- og 70-tallet, hvor reglene for oppførsel var annerledes, og at han har innsett at oppførselen har forårsaket lidelse, noe han beklager. Det er imidlertid uklart akkurat hva han faktisk beklager, og hans advokater har tidligere avvist mange av beskyldningene som «fullstendig falske».