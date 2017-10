Harvey Weinstein saksøker sitt eget produksjonsselskap

Etter å ha blitt sparket fra The Weinstein Company som følge av de mange anklagene om seksuell trakassering og overgrep, saksøker nå filmmogulen selskapet. Hensikten er å få informasjonstilgang.

Dette er Harvey Weinstein Amerikansk filmprodusent Født i New York, 19.03.1952.

Startet filmselskapet Miramax (oppkalt etter foreldrene Max og Miriam) sammen med broren Bob på 70-tallet.

Miramax var største uavhengige filmselskapet Disney kjøpte det for 80 millioner dollar i 1993.

Weinstein forlot Miramax i 2005 for å starte opp The Weinstein Company med broren Bob. Tok med seg regissører som Quentin Tarantino og Robert Rodriguez på lasset.

Har totalt skaffet sine filmer over 300 Oscar-nominasjoner og 75 seiere. Ble i fjor utropt til en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene av Time Magazine.

Mer enn 60 kvinner har anklaget den profilerte Hollywood-produsenten for seksuell trakassering. Flere har fortalt om overgrep, blant annet norske Natassia Malthe. Kort tid etter at New York Times avslørte de første anklagene 5. oktober, og millionforlikene som ble inngått, ble produsenten sparket fra The Weinstein Company.

Selskapet er av politiet i New York stevnet for brudd på borgerrettighetene til flere kvinner.

Torsdag skriver flere medier, deriblant Deadline.com, at Weinstein saksøker selskapet. I papiret skal det stå at formålet med søksmålet å innhente kopier av hans egne, fullstendige personalmappe, samt all korrespondanse, inkludert eposter.

Som følge av avskjedigelsen ble Weinstein blokkert fra all tilgang på materialet.

«Mr. Weinstein er av den tro at hans epost-konto, som er den primære, om ikke den eneste, kontoen han har brukt under sin ansettelse av selskapet, inneholder informasjon som renvasker ham, og derfor selskapet, fra anklager som kan hevdes mot ham eller selskapet», skal det stå i søksmålet ifølge Deadline.

Videre står det at Weinstein er den eneste som kan sette epostene i kontekst, og at han, ved å få tilgang til epostene, mer effektivt kan bistå selskapet med å etterforske sakene, samt brukes i forsvar mot etterforskningen fra politiet i New York.

Patricia Glaser, som har ført søksmål i pennen, eller representanter for selskapet, har svart på Deadline.coms forespørsler.

Nettsiden skriver at det kommer fram i søksmålet at Weinstein har forsøkt å få tilgang til informasjonen 18. oktober, men at han to dager senere fikk avslag.

Weinstein etterforskes for voldtekt i New York, Los Angeles og London.

