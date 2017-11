Guardian: Harvey Weinstein hadde hemmelig navneliste over personer relatert til skandalen

En gruppe skal ha blitt satt til å etterforske 91 personer fra filmindustrien for å finne ut hva de visste om anklagene mot filmmogulen.

Dette er Harvey Weinstein Amerikansk filmprodusent Født i New York, 19.03.1952. Startet filmselskapet Miramax (oppkalt etter foreldrene Max og Miriam) sammen med broren Bob på 70-tallet. Miramax var største uavhengige filmselskapet Disney kjøpte det for 80 millioner dollar i 1993. Weinstein forlot Miramax i 2005 for å starte opp The Weinstein Company med broren Bob. Tok med seg regissører som Quentin Tarantino og Robert Rodriguez på lasset. Har totalt skaffet sine filmer over 300 Oscar-nominasjoner og 75 seiere. Ble i fjor utropt til en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene av Time Magazine.

The Guardian publiserte søndag en sak hvor de avslører at Harvey Weinstein ni måneder før skandalen blåste opp, visste at noe var i gjære.

Avisen har fått tilgang til en liste over 91 navn fra filmbransjen, navn som er knyttet til anklagene om seksuell trakassering og overgrep.

En av dem som står på listen er skuespiller Rose McGowan, som var den fjerde personen som anklaget Weinstein for voldtekt. Andre navn er Sophie Dix og Annabella Sciorra.

Dokumentet skal ifølge The Guardian ha blitt opprettet i februar, noe som er åtte måneder før New York Times publiserte avsløringen 5. oktober. Avisen skriver også at en gruppe skal ha blitt ansatt av Weinstein for å etterforske personene på listen for å finne ut hva de visste om anklagene og hvem som potensielt ville stå fram.

Personene på listen skal være alt fra skuespillere og produsenter til PR- og forlagsfolk. 43 av personene skal være menn. Mer en 50 navn skal også være merket i rødt, noe som ifølge The Guardian betyr at de var høyt prioritert for etterforskerne.

Mer enn 60 kvinner har anklaget Weinstein for seksuell trakassering, og flere har hevdet at de har blitt voldtatt av ham. En av de er norske Natassia Malthe.

Den falne filmmogulen etterforskes nå av politiet i New York, London og Los Angeles.

Som følge av anklagene fikk Weinstein også sparken fra selskapet sitt, og varslet i slutten av oktober at han ville saksøke The Weinstein Company som han startet med broren.

Under er en oppsummering av Weinstein-skandalen.