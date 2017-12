Fem fakta om Zendaya

Dette må du vite om den tidligere Disney-stjernen.

Zandayas fulle navn er Zendaya Maree Stoermer Coleman. Hun er født 1. september 1996 og kommer fra Oakland i California.

1. Mange talenter

I tillegg til å være en dyktig sanger og skuespiller, er Zendaya også flink til å danse. I den amerikanske versjonen av «Skal vi danse», «Dancing With the Stars», kom hun på andreplass.

2. Stilsikker

Hun blir hyllet for stilen, og designer også egne klær. Zendaya har vært på coveret av Vouge. og det er til og med en egen blogg (stealherstyle.net) som følger antrekkene hennes.

Foto: Valerie Macon , AFP

3. Disney-bakgrunn

Zendaya startet som barnestjerne i Disney. I 2012 var hun med i filmen «Frenemies», og senere spilte hun også i serien «Shake It Up» på Disney Channel. I år er hun aktuell i rollen som «Anne Wheeler» i «The Greatest Showman» og i filmen «Spider-Man: Homecoming».

4. Vegetarianer

Det er ikke før i senere tid hun har droppet kjøttet, men allerede da Zendaya var 11 år vurderte hun å bli veggis. Grunnen var at hun kjørte forbi en slakter, og faren forklarte henne hvordan maten ble til. Dette synes 11-åringen var veldig ekkelt.

Foto: Angela Weiss , AFP

5. Dyreelsker

Som liten hadde hun en hund som het Midnight. Da Midnight døde i 2015, ble Zendaya knust. I et tåredryppende farvel på Instagram takket hun hunden for at han har vært en av de mest lojale mennene i livet hennes.

Like før det ble slutt med eksen hennes gjennom fire år, fikk hun en ny hund av ham. Denne heter også Midnight. Hun har også en hund som heter Noon.