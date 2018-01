Dette er årets Golden Globe-vinnere

«Big Little Lies», «The Handmaid's Tale» og #metoo-kampanjen preget årets prisdryss.

De to seriene stakk av med henholdsvis fire og to priser da årets Golden Globe gikk av stabelen natt til mandag norsk tid.

I tillegg til å vinne prisen for beste TV-film eller miniserie, fikk skuespillerne Alexander Skarsgard, Laura Dern og Nicole Kidman priser for sine roller i «Big Little Lies».

– Jeg vil takke alle som har snakket ut om misbruk eller trakassering. Dere er så modige. Tiden er ute. Vi ser dere. Vi hører dere, og vi vil fortelle deres historier, sa skuespiller og produsent Reese Witherspoon.

Også Nicole Kidman brukte sin takketale til å adressere #metoo-kampanjen, som kom i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen. Flere av skuespillerne i salen har selv stått frem med sine historier om seksuell trakassering og overgrep.

– Karakteren jeg spilte representerer noe som er i senter av våre samtaler akkurat nå: Misbruk. Jeg tror og håper vi kan skape forandring med historiene vi forteller og måten vi forteller dem på.

Filmene «Lady Bird» og «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» fikk de gjeve prisene for beste komedie og drama. Sistnevnte stakk av med ytterligere tre priser, deriblant for beste kvinnelige skuespiller (se fullstendig liste nederst i saken).

Skuespiller Elisabeth Moss fikk pris for sin rolle i HBO-serien «The Handmaid's Tale», som også fikk prisen for beste TV-dramaserie. Fra scenen dediserte hun prisen til Margaret Atwood, som har skrevet boken serien er basert på.

– Denne er til deg og til kvinnene som kom før og etter deg, og som var modige nok til å snakke ut om intoleranse og urettferdighet, og å kjempe for likestilling og frihet.

Det var på forhånd ventet at nettopp #metoo-kampanjen ville prege årets prisdryss, og allerede på rød løper ble det tydelig at svært mange hadde fulgt oppfordringen om å gå kledd i svart i protest mot seksuell trakassering.

KLEDD I SVART: Skuespillerne Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek og Ashley Judd. Foto: Valerie Macon , AFP

Flere kvinnelige skuespillere hadde også med seg aktivister til utdelingen. Meryl Streep kom nedover den røde løperen sammen med aktivisten Ai-jen Poo, direktør for organisasjonen National Domestic Workers Alliance, mens Michelle Williams hadde tatt med seg Tarana Burke, grunnleggeren av #metoo-kampanjen.

Komiker og talkshow-vert Seth Meyers åpnet også utdelingen med å adressere dette:

– Det er 2018. Marihuana er omsider tillatt og seksuell trakassering er omsider ikke. For de mannlige nominerte så er dette første gangen på tre måneder hvor dere ikke trenger å være redde for å høre navnet deres bli ropt opp.

– Harvey Weinstein er ikke her i kveld, fordi jeg har hørt at han er gal og vanskelig å jobbe med, sa Meyers.

LEDET SHOWET: Komiker og talkshow-vert Seth Meyers. Foto: Handout , Reuters

I sosiale medier er det talkshow-legenden Oprah Winfrey som har fått størst oppmerksomhet for sin tale, hvor hun takket kvinnene som har vært modige nok til å snakke ut. Hun ble historisk da hun som den første afroamerikaneren ble hedret med den gjeve Cecil B. deMille-prisen.

– Hver av oss i dette rommet er feiret på grunn av historiene vi forteller, og dette året ble vi historien, sa hun, og fortsatte:

– Jeg vil at alle jentene som ser på vet dette: En ny dag er i horisonten. Når den nye dagen omsider kommer, er det på grunn av mange fantastiske kvinnene, og noen ganske fenomenale menn som har slåss hardt for å sørge for at de blir ledere som tar oss til en tid hvor ingen noen gang må si #metoo igjen.

Bakgrunn: «The Shape of Water» kan ta storeslem

GJEVE PRISER: Skuespiller Elisabeth Moss og produsent Bruce Miller poserer med prisene de vant for «The Handmaid's Tale». Foto: Lucy Nicholson , Reuters

Dette er de nominerte (med vinnerne i fet skrift):

Golden Globe Golden Globe-prisene dekker både film og TV.

Prisene nomineres og deles ut av The Hollywood Foreign Press Association.

HFPA er satt sammen av utenlandske journalister med base i Los Angeles.

HFPA har 90 medlemmer fra 55 land, blant dem VGs Aud Berggren.

Beste kvinnelige birolle på film:

Laurie Metcalf, «Lady Bird»

Allison Janney, «I, Tonya»

Mary J. Blige, «Mudbound»

Octavia Spencer, «The Shape of Water»

Hong Chau, «Downsizing»

Beste mannlige birolle på film:

Willem Dafoe, «The Florida Project»

Armie Hammer, «Call Me by Your Name»

Richard Jenkins, «The Shape of Water»

Christopher Plummer, «All the Money in the World»

Sam Rockwell, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste TV-serie, drama:

«The Handmaid’s Tale» (Hulu)

«Stranger Things» (Netflix)

«This Is Us» (NBC)

«Game of Thrones» (HBO)

«The Crown» (Netflix)





Beste TV-serie, musikal eller komedie:

«Will & Grace» (NBC)

«Master of None» (Netflix)

«Blackish» (ABC)

«SMILF» (Showtime)

«The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)

Beste kvinnelige skuespiller i TV-serie, musikal eller komedie:

Issa Rae, «Insecure» (HBO)

Alison Brie, «GLOW» (Netflix)

Pamela Adlon, «Better Things» (FX)

Frankie Shaw, «SMILF» (Showtime)

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)

Beste mannlige skuespiller i TV-serie, musikal eller komedie:

Aziz Ansari, «Master of None» (Netflix)

Anthony Anderson, «Blackish» (ABC)

Eric McCormack, «Will & Grace» (NBC)

Kevin Bacon, «I Love Dick» (Amazon)

William H. Macy, «Shameless» (Showtime)

Beste TV-film eller miniserie:

«Big Little Lies» (HBO)

«Feud: Bette and Joan» (FX)

«Fargo» (FX)

«The Sinner» (USA)

«Top of the Lake: China Girl» (Sundance)

Beste kvinnelige skuespiller i TV-film eller miniserie:

Nicole Kidman, «Big Little Lies» (HBO)

Reese Witherspoon, «Big Little Lies» (HBO)

Jessica Lange, «Feud: Bette and Joan» (FX)

Susan Sarandon, «Feud: Bette and Joan» (FX)

Jessica Biel, «The Sinner» (USA)

STERK TRIO: Shailene Woodley, Reese Witherspoon og Nicole Kidman i «Big Little Lies». Foto: , HBO NORDIC

Beste mannlige skuespiller i TV-film eller miniserie:

Robert De Niro, «The Wizard of Lies» (HBO)

Ewan McGregor, «Fargo» (FX)

Kyle MacLachlan, «Twin Peaks» (Showtime)

Geoffrey Rush, «Genius» (National Geographic)

Jude Law, «The Young Pope» (HBO)

Beste kvinnelige birolle i TV-film eller miniserie:

Laura Dern, «Big Little Lies» (HBO)

Chrissy Metz, «This Is Us» (NBC)

Ann Dowd, «The Handmaid’s Tale» (Hulu)

Shailene Woodley, «Big Little Lies» (HBO)

Michelle Pfeiffer, «Wizard of Lies» (HBO)

Beste mannlige birolle i TV-film eller miniserie:

Alexander Skarsgard, «Big Little Lies» (HBO)

David Thewlis, «Fargo» (FX)

Alfred Molina, «Feud: Bette and Joan» (FX)

David Harbour, «Stranger Things» (Netflix)

Christian Slater, «Mr. Robot» (USA)

Beste animasjonsfilm:

«Coco»

«Loving Vincent»

«The Breadwinner»

«Ferdinand»

«The Boss Baby»

Beste filmmanus:

«Lady Bird» (Greta Gerwig)

«The Shape of Water» (Guillermo del Toro and Vanessa Taylor)

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» (Martin McDonagh)

«The Post» (Liz Hannah and Josh Singer)

«Molly’s Game» (Aaron Sorkin)

Beste originalmanus, film:

«The Shape of Water»

«Dunkirk»

«The Post»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

«Phantom Thread»

Beste fremmedspråklige film:

«The Square» – Sverige

«First They Killed My Father» – Kambodsja

«In the Fade» – Tyskland

«A Fantastic Woman» – Chile

«Loveless» – Russland

Beste kvinnelige skuespiller i TV-serie, drama:

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale» (Hulu)

Caitriona Balfe, «Outlander» (Starz)

Claire Foy, «The Crown» (Netflix)

Maggie Gyllenhaal, «The Deuce» (HBO)

Katherine Langford, «13 Reasons Why» (Netflix)

VANT: Elisabeth Moss fikk pris for rollen i «The Handmaid's Tale». Foto: , GEORGE KRAYCHYK, HULU/AP

Best mannlige skuespiller i film, komedie eller musikal:

James Franco, «The Disaster Artist»

Daniel Kaluuya, «Get Out»

Hugh Jackman, «The Greatest Showman»

Steve Carell, «Battle of the Sexes»

Ansel Elgort, «Baby Driver»

Beste originalmusikk:

«Remember Me», «Coco»

«This Is Me», «The Greatest Showman»

«Mighty River», «Mudbound»

«Home», «Ferdinand»

«The Star», «The Star»

Beste film:

«Call Me By Your Name»

«Dunkirk»

«The Post»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste film, komedie eller musikal:

«The Disaster Artist»

«Get Out»

«The Greatest Showman»

«I, Tonya»

«Lady Bird»

Beste kvinnelige skuespiller i filmdrama:

Jessica Chastain, «Molly’s Game»

Sally Hawkins, «The Shape of Water»

Frances McDormand, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Meryl Streep, «The Post»

Michelle Williams, «All the Money in the World»

Beste kvinnelige hovedrolle i film, komedie eller musikal:

Judi Dench, «Victoria & Abdul»

Helen Mirren, «The Leisure Seeker»

Margot Robbie, «I, Tonya»

Saoirse Ronan, «Lady Bird»

Emma Stone, «Battle of the Sexes»

Beste mannlige hovedrolle i filmdrama:

Timothée Chalamet, «Call Me By Your Name»

Daniel Day-Lewis, «Phantom Thread»

Tom Hanks, «The Post»

Gary Oldman, «Darkest Hour»

Denzel Washington, «Roman J. Israel, Esq.»

Beste filmregissør:

Guillermo del Toro, «The Shape of Water»

Martin McDonagh, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Christopher Nolan, «Dunkirk»

Ridley Scott, «All the Money in the World»

Steven Spielberg, «The Post»

Beste mannlige hovedrolle i TV-serie, drama:

Sterling K. Brown, «This Is Us» (NBC)

Freddie Highmore, «The Good Doctor» (ABC)

Bob Odenkirk, «Better Call Saul» (AMC)

Jason Bateman, «Ozark» (Netflix)

Liev Schreiber, «Ray Donovan» (Showtime)

