Den norske Hollywood-skuespilleren Natassia Malthe står fram som Weinstein-offer

Hevder han prøvde å seksuelt tvinge seg på henne og ba henne bli med på gruppesex, forklarer stjerneadvokat Gloria Allred.

Malthe (43) holder onsdag kveld pressekonferanse i New York i forbindelse med anklagene mot stjerneprodusent Harvey Weinstein.

Over 60 kvinner har de siste ukene kommet fram med anklager om seksuell trakassering og overgrep mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein. 5. oktober avslørte New York Times at Weinstein har betalt flere ofre for hans upassende oppførsel i minst to tiår. Filmprodusenten etterforskes nå for voldtekt av politiet i New York, Los Angeles og London.

Blant kvinnene som står fram er Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow og Cara Delevigne. Flere tidligere skuespillere, tidligere ansatte i Weinsteins selskaper og andre kvinner som har møtt Hollywood-mogulen, har også stått frem. 65-åringen fikk sparken fra sitt eget filmselskap kort tid etter avsløringen.

Sist ut var Mimi Haleyi som tirsdag holdt pressekonferanse med kjendisadvokat Gloria Allred. Nå står norske Natassia Malthe pressekonferanse i New York sammen med samme advokat hvor hun hun uttaler seg om skandalen.

Etter Weinstein-skandalen brøt ut, kom kampanjen #metoo, hvor kvinner over hele verden forteller om sine opplevelser med seksuell trakassering og overgrep. Malthe tok selv i bruk emneknaggen på Facebook forrige uke.

VG skrev sist om Malthe i forbindelse med dokumentaren om det mislykkede filmprosjektet «Morgan Kane» med Ryan Wiik i spissen. Her forteller hun om et møte hun arrangerte mellom nordmannen og Harvey Weinstein i Cannes. Møtet ble ikke vellykket og Malthe forteller at filmprodusenten lo av henne på en fest i etterkant av møtet.

HOLLYWOOD-SKUESPILLER: Natassia Malthe har 15 års fartstid i filmhovedstaden. Foto: Trond Solberg , VG

Malthe har figurert i flere Hollywood-filmer og har en fartstid på 15 år i filmhovedstaden. Hun er kanskje mest kjent fra filmen «Elektra» fra 2005 hvor hun spilte mot Jennifer Garner, og fikk en MTV-nominasjon for det «dødelige» kysset de to delte. 43-åringen har også vært fotomodell i løpet av sin karriere.

Malthe er oppvokst med sin norske far i Drøbak. Moren hennes er malaysisk.

