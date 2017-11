Anklager stjerneregissør for homohets

Skuespiller Ellen Page (30) anklager stjerneprodusent Brett Ratner (48) for «homofobisk og krenkende oppførsel».

I et langt Facebook-innlegg forteller skuespiller Ellen Page om episoden der Brett Ratner skal ha hengt henne ut foran kolleger, da hun var kun 18 år gammel.

Dette var under det første møtet mellom alle som skulle jobbe med filmen «X-Men: The Last Stand».

«Han så på en kvinne som sto ved siden av meg, hun var ti år eldre enn meg, pekte på meg og sa: «Du bør k****e henne for å få henne til å innse at hun er homofil»», skriver Page.

Videre skriver Page at hun ennå ikke hadde kommet ut som lesbisk, hverken til andre eller seg selv, og at kommentaren satte henne fullstendig ut.

«Jeg visste at jeg var homofil, men jeg visste det likevel ikke, for å si det sånn. Jeg følte meg krenket da dette skjedde. Jeg så ned på føttene mine, sa ikke et ord og så rundt på alle som heller ikke sa noe», forteller hun.

STORMER: Brett Ratner er en suksessfull regissør og produsent i Hollywood. Nå anklages han for seksuell trakassering, overfall og voldtekt. Foto: REUTERS / DANNY MOLOSHOK

Får støtte

Page er den siste i rekken av flere kvinner som den siste tiden har anklaget Ratner for seksuell trakassering. En kvinne har også anklaget ham for voldtekt. Ratner står bak Hollywood-suksesser som «Rush Hour»-filmene, «Horrible Bosses» og The Revenant. Sistnevnte vant hele tre Oscar-priser i 2016. Han har også vært med å produsere dokumentarfilmen «Before the Flood», sammen med blant andre skuespiller Leonardo DiCaprio.

«Denne mannen, som hadde castet meg til filmen, innledet en flere måneder lang innspilling med denne forferdelige, uimotsagte påstanden. Han «avslørte» meg uten å ta noe hensyn til mitt velbefinnende, en handling vi alle gjenkjenner som homofobisk», skriver Page.

Senere skal hun ha sett hvordan han på filmsettet fortsatte å si nedlatende ting til kvinner.

Page får støtte fra skuespillerkollega Anna Paquin, som også hadde en rolle i filmen.

«Jeg var der da kommentaren ble sagt. Jeg står ved deg», skriver Paquin på Twitter.

Skammet seg

Page skriver på Facebook at Ratners kommentar skulle prege henne i mange år etterpå.

«Denne offentlige, aggressive «eksponeringen» etterlot meg med langvarige følelser av skam, en av de mest destruktive resultatene av homofobi. Å få noen til å skamme over hvem de er, er ondskapsfull manipulering, ment for å undertrykke».

KJÆRESTER: Ellen Page på rød løper med kjæresten Samantha Thomas. Foto: REUTERS / MARK BLINCH

Trekker seg ut av Warner



Brett Ratner har ikke svart på anklagene fra Ellen Page. Via sin advokat, Martin Singer, kom han i forrige uke med en uttalelse til USA Today, etter de tidligere beskyldningene mot ham. Der sier han at han trekker seg ut av filmstudioet hvor han jobber.

– I lys av anklagene mot meg, velger jeg å trekke meg ut av alle Warner Bros-relaterte aktiviteter. Jeg vil ikke forårsake noen negative konsekvenser for studioet før disse personlige problemene har fått en løsning, sier Ratner i uttalelsen.

Ratners advokat har også kommet med egen uttalelse i etterkant av beskyldningene:

– Jeg har representert Mr. Ratner i to tiår, og ingen kvinne har noen gang anklaget ham for upassende seksuell adferd eller seksuell trakassering.