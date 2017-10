Amerikanske medier: Selena Gomez og The Weeknd skal ha gjort det slutt

Ifølge flere amerikanske medier skal den søte musikken mellom Gomez og The Weeknd ha tatt slutt.

Det skal ha vært tidsklemma som til slutt tok knekken på det 10 måneder lange forholdet mellom Selena Gomez (25) og Abel Makkonen Tesfaye (27), bedre kjent som The Weeknd.

Kilder sier til det amerikanske underholdningsnettstedet People at de to skal ha slitt med forholdet i noen måneder, etter å ha vært opptatt på hver sin kant.

Popstjerne og skuespiller Gomez har den siste tiden jobbet med innspilling av en ny film i New York, mens artistkjæresten har reist verden rundt på turné.

En kilde People har snakket forteller at stjernene fortsatt har kontakt med hverandre, men at kjærlighetsforholdet er over for nå.

Også US Weekly skriver om bruddet.

Tidligere i år ble det kjent at Gomez hadde gjennomgått en livsviktig nyretransplantasjon.

Hun har i mange år lidd av sykdommen lupus. En revmatisk sykdom som fører til betennelse i kroppen, og som kan angripe organer i kroppen.

AV OG PÅ: Selena Gomez og Justin Bieber var et par fra 2011 til 2013. Etter dette hadde artistene et av-og-på-forhold i lang tid. De to skal ha tilbrakt tid sammen etter at det ble kjent at Gomez hadde gjennomgått en operasjon. Foto: Jason Redmond , AP

Hun skal ifølge US Weekly nylig ha gjenoppttat kontakten med ekskjæresten Justin Bieber, men det skal imidlertid ikke ha noe med årsaken til bruddet å gjøre, opplyser klider til samme nettsted.

Gomez og The Weeknd skal ha fått et godt øye til hverandre i januar i år, og viste seg offentlig sammen for første gang under Met-gallaen i New York i mai.

I et intervju i august fortalte popstjernen at hun var lykkelig sammen med sin nye kjæreste, og uttalte at hun var «heldig», og omtalte han som «en bestevenn».

Selena Gomez fikk sitt gjennombrudd med rollen som «Alex Russo» i Disney-serien «Magikerne på Waverly Place». Hun har også spilt i kjente filmer og serier, i tillegg til at hun er artist, designer og modell.