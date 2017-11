Heidi blir den nye «Flashdance»-stjernen

Hvem husker ikke Jennifer Beals i den forrykende dansefilmen fra 1980-tallet. Nå blir Heidi Ruud Ellingsen (32) den nye «Flashdance»-stjernen.

For Heidi Ruud Ellingsen blir det som å gå tilbake til utgangspunktet når hun neste høst spiller hovedrollen musikalen «Flashdance».

– Jeg er jo bokstavelig talt et produkt av 1980-tallet, sier 32 åringen til VG.

I oktober neste år er det premiere på «Flashdance» på Chateau Neuf i Oslo, som for første gang settes opp på en norsk scene. Svært mange har et fortsatt forhold til filmen fra 1983 med Jennifer Beals i hovedrollen som Alex.

Les også: Mads Ousdal og Heidi Ruud Ellingsen har blitt foreldre

Etter en tøff audtion hvor fire var kalt inn til teaterprøver og ti til danseprøver, falt valget på Heidi Ruud Ellingsen til hovedrollen som Alex.

GLEDER SEG: Heidi Ruud Ellingsen gleder seg veldig til å spille Alex i «Flashdance» på Chateau Neuf i Oslo neste høst. – Jeg er jo bokstavelig talt et produkt av 1980-tallet, sier 32 åringen til VG. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg hadde veldig lyst på denne rollen, og ringte produsenten for å mase meg inn til audition da jeg fikk vite om det. Jeg har alltid vært fryktelig nervøs i auditionsituasjoner tidligere, men i de siste årene har jeg blitt mindre redd for å dumme meg ut, og blir heller trigga av utryggheten. Jeg føler jeg vokser på det. Det endte hvertfall med et besøk på legevakten for å lappe sammen en stortå etter dansingen og jeg fikk rollen!

Husker du? Det var den gang det: Kåres drømmedame

Heidi Ruud Ellingsen legger ikke skjul på at hun er glad for at det er nesten et år til premieren. Det er en stor og krevende rolle, hvor hun må yte makisimalt. Både med dans, sang, rene spillescener og vanlige replikker. Det kommer garantert til å bli et år med blod svette og tårer. Men også mye latter, tenker Heidi.

FORELDRE TIL ABEL: Heidi Ruud Ellingsen og Mads Ousdal er samboere og foreldre til ett år gamle Abel. I 2014 spilte de sammen i Peer Gynt på Gålå. Hun som Solveig, han som Peer Gynt. Foto: Geir Olsen , VG

– Det blir å trene og trene. I bånn må jeg ha en grunnleggende god form, og allerede i januar begynner vi med dansetrening. Men du skal se at dette bare er barnemat i forhold til morsrollen, sier Heidi Ruud Ellingsen med et lurt smil.

Les også: Pappa Mads fortalte om fødselen fra scenen

For Heidi Ruud Ellingsen startet det hele startet med en talentkonkurranse på TV. I 2007 vant hun førsteprisen i NRK-konkurransen «Drømmerollen» og premien var hovedrollen i «Singin' in the Rain» på Oslo Nye teater. Med Kåre Conradi som medspiller. Premieren på «Singin' in the Rain» var i februar 2008, og Heidi var med på å løfte forestillingen til en stor suksess, både blant kritikere og publikum. Som VGs anmelder skrev: «Ingen tvil om at hun har en lovende fremtid innen musikkteatret».

Etter det har hun hatt roller i oppsetninger som «Les Misérables», «Spelemann på taket», «Sol av isfolket» og «Hjem». Hun har også spilt Mary Poppins i «Mary Poppins» og Solveig i Peer Gynt på Gålå, for å ha nevnt noe. I 2014 ble hun dessuten nominert til Hedda-prisen for hovedrollen i «Tonje Glimmerdal». Nå står Alex i «Flashdance» for tur.

Dette mente VGs anmelder om Heidi som Mary Poppins

– Alex er en inspirasjon for meg. En ung kvinne med en enorm viljestyrke. Hun jobber som håndverker i et mannsdominert yrke. Hun bryter mønstre og tør å gå egne veier. Jeg tenker at det handler om å ha en lengsel og en drøm og tørre å strekke seg mot den. Husker dette som ufattelig inspirerende da jeg så filmen som tenåring, også med tanke på senere yrkesvalg, forteller Heidi Ruud Ellingsen.

GODT FORNØYD: Heidi Ruud Ellingsen er godt fornøyd med arbeidsdelingen på hjemmebane: – Det går veldig greit og vi passer på at vi ikke gjør alt samtidig. Jeg har en mann som er et systematisk genifreak. Jeg prøver å bli bedre på det jeg også, men jeg tar igjen på andre områder og blant annet er jeg blitt veldig god på å ikke sløse med tiden. Foto: Helge Mikalsen , VG

Men etter at hun fikk vite at rollen var hennes, har hun bare sett filmen en gang.

– Film og scene er jo ikke det samme. Men det er klart at jeg kommer til å stjele fra det beste i filmen, og resten lager vi sammen som et ensemblet i prøveperioden. Dette blir i bunn og grunn en fest og en feiring av 80 tallet, og alle dens tuperinger, mohairgensere og farger, sier Heidi

Husker du? Nytt skuespillerpar: Ousdal og Ruud Ellingsen

Etter noen år som fast ansatt på Det Norske Teater, valgte Heidi Ruud Ellingsen å satse på en frilanstilværelse. Denne helgen var hun med Oslo Filharmonien da de inviterte barna til musikalsk julefeiring i Oslo Konserthus. I desember står «Pøbel i pels» - Riksscenens nye juleforestilling på programmet og på nyåret er hun tilbake i «Store Norske» på Edderkoppen. Og på hjemmebanen er det «full rulle» i morsrollen - med ett år gamle Abel i hovedrollen som hun har med samboer Mads Ousdal.

Slik er Heidi: – Jeg liker når hjertet banker høyere enn tankene

– Vi ville gjerne ha et navn som ikke fem andre i klassen også heter når han kommer så langt. Jeg synes det er et stort ansvar å finne navn. Tross alt skal det passe både når han er ett år og når han blir 80 år. Abel er forøvrig oppkalt etter tippoldefar på farssiden, sier Heidi Ruud Ellingsen som er godt fornøyd med arbeidsfordelingen på hjemmebane.