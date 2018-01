Guttekorets lyseste stemme prøver å knuse glasset

Er det virkelig mulig å knuse et glass med bare stemmen? Sølvguttene tok utfordringen.

– Jeg får ikke noe kjeft av å knuse det?

Ludvig Thomas Schaanning (10) har nettopp fått utfordringen fra VG: Klarer stemmen hans å knuse krystallglasset?

Vi tok med det tynneste krystallglasset vi fant til en av Sølvuttenes mange julekonserter.

10-åringen er sopran, som betyr at han synger de lyseste tonene. Husk lyd og se hvordan det gikk da han stemte i en «Aaaaaa!»:

Letter etter den «magiske» tonen



VG møter Sølvguttene, som er NRKs guttekor, samme kveld som de opptrer i Ris kirke på vestkanten i Oslo.

Koret ble startet i 1940 og består av rundt 130 sangere. De opptrer sjelden med mer enn 60 sangere samtidig. Korets yngste er seks år gammel, mens den eldste er 79.

Vi ga ikke utfordringen kun til Ludvig, men lot flere få prøve seg:



Ikke for pingler



At glass kan sprekke ved hjelp av stemmen, er ikke bare en myte. Men hemmeligheten er ikke å synge så lyst som overhode mulig. Det handler om å treffe den riktige tonen for akkurat det glasset du vil knuse.

– Du kan ikke ha noen pinglestemme her, forteller Truls Gjestland. Han er seniorforsker ved Sintef og ekspert på akustikk.

Dessuten vil ikke trikset fungere med et hvilket som helst glass. Glasset må klinge spesielt fint, altså ha en veldig ren egenfrekvens. Da holder det ikke med et vanlig, tykt kjøkkenglass.

– Du må ta et av de fine krystallglassene som står innerst i skapet, som du bare bruker i festlige anledninger, sier Gjestland.

Her forklarer han hva som må til:

Her knuser glasset



De færreste av oss har en stemme som er sterk og ren nok til å knuse glass. Men sjansen for suksess er større om du får hjelp av en spesialdesignet installasjon.

I 2015 avduket Vitenfabrikken i Sandnes et «KnusOmeter» som hadde akkurat dette til hensikt. Publikum måtte selv finne glassets egenfrekvens, men en mikrofon med forskerker gjorde jobben lettere.

Stavanger Aftenblad filmet da Malin Egeland klarte det:



Vil du prøve selv? Sjekk dette trikset!



Hvis du ikke har et KnusOmeter for hånden, har Truls Gjestland et annet triks som hjelper deg på vei.

Med et egnet glass og en liten papirbit kan du se når du har truffet glassets egenfrekvens. Deretter er det bare å synge ut!