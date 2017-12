– God jul, hilsen Kate, William og barna

Med dette bildet ønsker prins William og hertuginne Kate, prins George og prinsesse Charlotte en riktig god jul.

Det var Kensington Palace som først publiserte dette og flere andre bilder på slottets Instagram og Twitter-konto.

Samtidig offentliggjorde prinsen og hertuginnen at lille prinsesse Charlotte skal begynne på førskole over nyttår. De kongelige har valgt Willcocks Nursery School i London, som ligger like i nærheten av Kensington Palace.

– Vi er svært glade for at hertugen og hertuginnen av Cambridge har valgt Willcocks Nursery School for deres datter, heter det i en uttalelse fra skolen.

Det blir et begivenhetsrikt år for den engelske tronarvingen og hans familie neste år.

I september meldte det britiske kongehuset at hertuginne Kate og prins William venter sitt tredje barn. Samtidig ble det kjent at Kate også denne gangen, som i sine tidligere svangerskap, lider av ekstrem svangerskapskvalme. Men uten at terminen ble offentliggjort. I oktober gikk imidlertid kongehuset ut med nyheten om at barn nummer tre er ventet i april. Noen dager senere hevdet britiske medier at Kate hadde en så vidt synlig gravidkul på magen.

Prins William og hertuginne Kate skal også besøke Norge 1. og 2. februar neste år. Programmet for besøket er ennå ikke klart. Besøket ble først kjent i midten av oktober, men først i forrige uke ble datoene for besøket.

Prins Charles og hertuginne Camilla har for øvrig også offentliggjort bildet på sitt julekort av året i dag: