«Game of Thrones» med comeback i 2019

Fansen kan glede seg. «Game of Thrones» kommer tilbake med seks episoder, i sin åttende og siste sesong i 2019.

Det er det samme som Sophie Turner, som spiller Sansa Stark i serien, tidligere har sagt i et intervju med Variety, men nå bekreftes altså tidspunktet av kanalen selv.

«Game of Thrones» er en HBO-TV-serie som startet i 2011. Den Emmy-vinnende serien er basert på George R.R. Martins bestselgende romaner om maktkamper mellom rivaliserende klaner i sju oppdiktede kongedømmer.

Den første boken i serien het «Game of Thrones» og har gitt navn til TV-serien. Så langt har det kommet fem bøker i serien siden 1996, og den siste kom i 2011. Nærmere forklaring finner du her:

«GAME OF THRONES»-STJERNE: Sophie Turner som Sansa Stark. Foto: HBO

Hivju i sylskarp rolle

VG har tidligere skrevet at den åttende sesongen bare vil bestå av seks episoder. Det er den korteste sesongen i «Game of Thrones»-historien. Men til gjengjeld vil hver episode være på 90 minutter. Dermed blir sesong åtte like lang som de tidligere episodene i antall minutter.

I rollen som den slåssglade Tormund Giantsbane i «Game of Thrones» har skuespiller Kristofer Hivju blitt godt vant med å svinge sylskarpe sverd. Men hvor lenge han får fortsette med det, har han ikke villet avsløre.

Norske Statsbygg inspirert

«I en verden der den kommende vinteren kan strekke seg over tiår, kjemper konger og dronninger, riddere og bastarder om Jerntronen, maktsetet i De syv rikene», heter det på nettsidene til HBO Nordic. En norsk professor har tidligere spådd utfallet av «Game of Thrones»:

TV-serien har skapt stort engasjement. Statsbygg var ganske fornøyde da de kom på ideen om å lage en reklamevideo basert på introen til «Game of Thrones».