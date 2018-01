Full forvirring rundt superstjernens tatovering

Fansen reagerer på Zayn Maliks nye tatovering. Det kan se ut til at ansiktet til kjæreste og supermodell Gigi Hadid er foreviget.

Den tidligere One Direction stjernen Zayn Malik har alltid vært kjent for å bære kreative dekorasjoner på kroppen. Nå ser det ut til at superstjernen skal ha tatovert og foreviget supermodell og kjæreste Gigi Hadids ansikt på brystet, skal vi tro fansen.

Denne helgen feiret nemlig Zayn sin 25 års dag, og kjæresten tok i bruk Instagram for å rette oppmerksomhet mot bursdagsbarnet. Her la hun ut en boomerang av superstjernen, iført en åpen skjorte.

Reaksjonene fra fansen lot ikke vente på seg. Den nye tatoveringen hans på brystet ligner nemlig veldig på øynene og ansiktet til supermodellkjæresten Gigi Hadid.

På twitter ble nyheten fort fanget opp av fansen, og flere har kastet seg på diskusjonen om den nye kroppskunsten til superstjernen.

Tidligere skal Zayn også ha tatovert ansiktet til sin eks-forlovede, «Little Mix»- stjernen Pierre Edwards på armen. Denne valgte han etter en stund å dekke over. Nå ser det ut til at en ny forelskelse skal ha fått en hedersplass på kroppen hans.

Det kan tilsynelatende se ut til at 25 åringen som forlot den verdenskjente popgruppen One Direction i 2015 liker å ta risiko når det kommer til å forevige sine kjære i blekk på kroppen.

