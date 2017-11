YouTube-stjerne PelleK har fått «Vikings»-rolle

Til tross for lite skuespillererfaring, landet internettsensasjonen Per Fredrik Åsly en rolle i en av verdens største TV-serier.

TV-serien, som baserer seg på sagene om Ragnar Lodbrok, har fenget seere verden over. Serien tar TV-titterne tilbake til Norden og Storbritannia på 800-tallet, og byr på krig, plyndring og maktintriger.

VISSTE DU? Vikingene var veldig forfengelige, og skal ha hatt som vane å gre håret hver dag, ta lange bad én gang i uka og skiftet klær ofte. Det er også en rekke indikasjoner på at vikingene tatoverte seg. Kilde: Historienet.no og forskning.no

Dette serieuniverset får nå YouTube-sensasjonen Per Fredrik Åsly nå førstehåndskunnskap om.

Sandefjordingen har nylig vært på innspilling i Dublin, og returnerer i slutten av november. Rollen avslører han ikke mye om, annet enn at seerne kan se ham på skjermen som en «respektert og lydig» viking. Han legger ikke skjul på at det var stas å få på seg kostyme.

– Jeg føler meg litt kul da. Det er stilig. Kostymene er så store, så man ser ut som den krigeren. Jeg er ikke noe svær bodybuilder eller noe, men når jeg får på meg kostyme med pels og sverd tenker jeg «wow», forteller Åsly til VG.

– Måtte vise meg verdig

YouTuberen forteller at han landet rollen gjennom kontakter han fikk under innspillingen av filmen «Creators», som kommer til neste år. Her står han på rollelisten med Gérard Depardieu og William Shatner.

Åsly forteller at det ligger mye arbeid bak å få et agentur med lite skuespillererfaring, blant annet flere møter og reising.

– Jeg måtte gjøre mye for å vise at jeg var verdig, sier han.

Det skulle det vise seg at han var. Kort tid etter fikk han beskjed om at han skulle på audition til «Vikings». Det tok flere måneder før han fikk noe svar.

– Jeg mistet litt motet. Men for åtte dager siden fikk jeg telefon om at jeg hadde fått rollen, sier Åsly, som allerede dagen etter måtte dra til Dublin for kostymeprøver og opptak.

Nyheten annonserte han selv på Instagram.

Lite skuespillererfaring til tross, Åsly har stått foran kamera daglig i nærmere 10 år for å spille inn musikk til YouTube-kanalen som har over 2,5 millioner følgere. Han er i tillegg musiker med lang sceneerfaring.

– Jeg er vant til å gå inn i en slags rolle. Det er et slags skuespill, og jeg er vant til å leve meg inn i ting. Det er nok en styrke, mener han.

Under ser du Per Fredrik i viking-styling fra Dublin:

«Vikings» baner vei

YouTuberen forteller at han tror «Vikings»-rollen kan hjelpe ham å utvikle seg som skuespiller, og at det allerede har gitt ham flere auditioner, blant annet i en amerikansk krimserie.

– Jeg tror det baller litt på seg nå. Jeg får endel erfaring nå, så da finner jeg ut om dette er noe jeg vil satse på, sier sandefjordingen.

Én ting er han imidlertid klar på:

– Jeg kommer aldri til å slutte med YouTube!

Åsly blir ikke den første nordmannen som lander en rolle i den populære serien. Thorbjørn Harr ble introdusert i sesong to av serien, og André Eriksen dukket opp som mystisk enøyd mann i sesong fire.