Været kan sette stopper for Tom Cruise-opptak

PREIKESTOLHYTTA (VG) Torsdag morgen er det så kraftig vind at helikoptrene ikke kunne lande på Preikestolen.

Ved Preikestolhytta ligger tåken tett, og vinden er sterk. Statsmeteorolog Gunnar Noer meldte onsdag om perioder med sterk kuling oppe ved fjelltoppene. Dermed står siste innspillingsdag i fare for Hollywood-teamet.

– Det korte svaret er at vi ikke aner hva som skjer i dag, sier Amanda J. Brand, pressesjef for filmproduksjonen, til VG.

– Optimistiske

Hun er en av nærmere hundre avventende crewmedlemmer som drikker kaffe og titter ut av vinduet på Preikestolhytta, like ved området der teamet klokken åtte gjorde et mislykket forsøk på å komme opp i helikopter.

– Været er fryktelig grått nå, men det lysner litt. Vi begynner å bli optimistiske, sier Brand.

– Men hva hvis det forblir grått?

– Det vil være synd, men ingen krise. Vi hadde en veldig god dag i går og har egentlig alt vi trenger allerede. Om vi får filme i dag, er det en bonus, sier hun.

BOR HER: Hollywood-stjernen Tom Cruise bor i dette huset, eid av Oilers-eier Tore Christiansen, på Boganes utenfor Stavanger sentrum. Foto: Marie Von Krogh , VG

Mislykket helikopterforsøk

Ingen av crewmedlemmene VG har snakket med, ønsker å uttale seg om filmingen.

Et av helikoptermedlemmene bekrefter likevel at det ble gjort et forsøk på å ta seg opp i helikopter klokken 08 torsdag morgen.

– Vi får bare avvente, men enn så lenge ser det jo ikke så veldig pent ut, sier helikopterpiloten klokken 08.30.

VG har ikke fått tillatelse til å ta bilder av crewmedlemmene innenfra Preikestolhytta.

Tom Cruise (55) først sett i Stavanger mandag for å filme det som angivelig er sluttscenene i «Mission: Impossible 6». Da ble han sett hengende utenfor den stupbratte fjellklippen, rundt 600 meter over Lysefjorden. Det var i utgangspunktet satt av tre dager til filmingen. Tirsdag var det så dårlig vær at filmingen utgikk. Onsdag var det filmingen i gang igjen, og Cruise ble ifølge NRK sett klatre opp og ned på Preikestolen om ettermiddagen.

