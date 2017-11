Slik unngikk filmteamet lekkasjer under «Mission: Impossible»-innspillingen

PREIKESTOLEN (VG) Varmesøkende kameraer, strenge taushetserklæringer og regler for telefonbruk var blant Hollywood-produksjonens tiltak for å hindre lekkasjer.

For under innspillingen av «Mission: Impossible 6» med superstjernen Tom Cruise (55) i hovedrollen, var det lite informasjon å få fra Hollywood-crewet.

Mens filmingen pågikk, fikk nemlig filmproduksjonen anledning til å sperre av et større område, slik at presse og skuelystne turgåere ble holdt utenfor rekkevidde.

Stiftelsen Preikestolen, som representerer grunneiernes interesser, hadde i forkant fremforhandlet et vindu på 15 minutter der turister fikk slippe til på en fjelltopp omkring 50 meter over platået hvor actionscenene ble spilt inn.

Har forlatt Norge

I 17-tiden torsdag forlot Cruise Norge i et privatfly, sammen med skuespiller Henry Cavill, som tidligere på dagen røpet at også han har en rolle i filmen, og regissør Christopher McQuarrie.

TAKK FOR NÅ: Skuespillerne Henry Cavill og Tom Cruise tar farvel med Norge etter en uke med filminnspilling på Preikestolen. Foto: VG-tipser

De tre ble fløyet til Sola lufthavn i helikopter og vinket farvel før de steg inn i privatflyet.

Ingen av dem har uttalt seg til media under norgesoppholdet, men McQuarrie delte denne hyllesten av Norge på Instagram kort tid etter avreise:

Flere medier, deriblant TV 2, skriver at scenene som er filmet på Preikestolen, trolig er avslutningsscenen i filmen som har planlagt premiere i juli neste år.

Telefonforbud



Stiftelsen Preikestolen, Norsk Folkehjelp og produksjonsselskapet Truenorth Norway var blant de få aktørene som i kraft av sine roller fikk innsyn til filminnspillingen. I forkant av innspillingen skrev alle involverte under på strenge taushetserklæringer.

Der sto det blant annet at ingen måtte bruke mobiltelefonen sin i synsrekkevidde fra filmsettet, får VG opplyst.

Personer tett på innspillingen forteller samtidig at det de siste dagene har blitt brukt varmesøkende kameraer i området for å sikre at ingen sniker seg til innsyn i innspillingen.

– Denne typen kontrakter er helt vanlige og har ikke vært noe problem for oss. Taushetserklæringene har heller ikke vært noe problem for oss, sier pressetalsmann Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen til VG.

Da VG ankom fjellområdet like over Preikestolen klokken 11.45 torsdag, sto flere vakter fra Norsk Folkehjelp spredd utover fjellet og sørget for at publikum og presse ikke nærmet seg filmsettet.

FERDIGE: Crew-medlemmene ga hverandre «high five» og var tydelig fornøyde da de begynte nedriggingen etter siste innspillingsdag. Varmelampen til høyre ble blant annet brukt av Tom Cruise mellom stuntene, viser TV 2 sine bilder. Foto: Marie Von Krogh , VG

Like før det 15 minutter lange vinduet for tilskuere, lød en tydelig beskjed over sambandet, slik at VG og noen få turister kunne høre den: «De spiller inn scenen nå. Hold folk unna rekkevidde».

Da området så ble åpnet opp, var crewet godt i gang med å pakke sammen. Hovedpersonen selv var ingen steder å se.

Brukte «test-skuespillere»

I forkant av innspillingen har Per Henry Borch, talsmann for Truenorth Norway, som har tilrettelagt for Hollywood-crewet, uttalt seg til media. Torsdag er han imidlertid tydelig på at all kommunikasjon nå skal gå gjennom Amanda J. Brand, pressesjef for Hollywood-crewet.

– Vi er dessverre en lukket produksjon, så det kan jeg ikke tillate, sier hun når VG spør om å få et lite minutt til å ta noen bilder underveis i innspillingen.

Torsdag kveld sender pressesjefen likevel en munter melding til VG: «Vi er i ekstase over bildene vi har fått her», skriver hun.

Fullstendig kontroll har produksjonen likevel ikke lyktes med å få, og både TV 2 og Stavanger Aftenblad har de siste dagene publisert bilder av Tom Cruise klatrende opp de siste stupbratte meterne til Preikestolen.

Bildene er tatt fra et fjell på den andre siden av Lysefjorden og fra en båt.

SJELDENT GLIMT: Her henger Tom Cruise i løse luften over Lysefjorden mandag. Foto: Jon Ingemundsen , Stavanger Aftenblad

VG har snakket med flere personer rundt innspillingen. De kan blant annet fortelle at scenene først ble gjennomført av mindre kjente skuespillere, før Tom Cruise og de andre rolleinnehaverne tok over da teamet var fornøyde med bildene.

Taus om Cavill-rolle

Onsdag publiserte Henry Cavill et bilde av seg selv hengende ut fra kanten på Preikestolen. Det fine været tyder på at bildet er tatt tidligere i uken, men bildet er først og fremst en bekreftelse på at «Supermann»-skuespilleren har en rolle i filmen.

På spørsmål fra VG om Cavills rolle, er pressesjef Brand hemmelighetsfull.

– Nei, unnskyld. Jeg kan ikke avsløre historiepoeng, sier hun.

Også Kristoffer Joner har bekreftet at han har en rolle i Hollywood-filmen. Han spilte inn scener sammen med Tom Cruise i London i fire dager i juli.