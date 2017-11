Joner møtte Tom Cruise på Preikestolen: – Han er en maskin

Da Hollywood-produksjonen spilte inn de angivelige sluttscenene til «Mission: Impossible 6», ble Kristoffer Joner (45) fløyet opp til Preikestolen i helikopter.

Joner spiller selv en rolle i storfilmen og var i juli i London for å spille inn scener med blant andre sin egen barndomshelt Tom Cruise (55).

I en av scenene spiller de to tett opp mot hverandre, uten øvrige skuespillere involvert, forteller han til VG.

– Ja, så kommer vel en del av gutta inn etter hvert, men dette kan jeg jo naturligvis ikke si så mye om, sier Joner.

Filmen, som har planlagt premiere i juli neste år, vekket for alvor nordmenns interesse da det ble kjent at enkelte av scenene skulle spilles inn på Preikestolen i Rogaland.

Grunnet strengt hemmelighold gjennom hele den tre dager lange innspillingen som fant sted mellom tirsdag og torsdag i forrige uke, vet man svært lite om hva som skjer i de «norske» scenene.

SJELDENT GLIMT: Slik hang Tom Cruise i løse luften over Lysefjorden mandag. Foto: Jon Ingemundsen , Stavanger Aftenblad

Avkrefter egen involvering

Det man vet, er at de inneholder filmstjernene Tom Cruise og Henry Cavill (34), og at de begge er sett hengende utfor Preikestolen i klatreutstyr. Også svenske Rebecca Ferguson (34) er nevnt i tilrettelegger Truenorth Norway sin søknad om filminnspilling.

Joner avkrefter imidlertid at han selv er del av det som NRK og flere andre medier omtaler som filmens sluttscener omkring 600 meter over Lysefjorden.

– Jeg var så heldig å bli invitert opp, så jeg fikk komme og hilse på. Det var kjekt, sier Joner, som ble fløyet opp i helikopter sammen med folk fra Hollywood-crewet.

– Det er «crazy shit» det de holder på med, disse amerikanerne. Jeg kjente ikke igjen Preikestolen, det var bare en byggeplass.

– Det spekuleres i at dette er avslutningsscenen?

– Det kan faktisk ikke jeg svare på heller. De er veldig hemmelighetsfulle disse amerikanerne. De holder kortene tett til brystet, sier han.

Scenene på Preikestolen skulle i utgangspunktet vært spilt inn tidligere i år, men innspillingen måtte utsettes etter at Cruise brakk ankelen under et stunt da filmteamet var i London.

– Takk for sist

Dermed fryktet nok flere at den norske vinteren skulle sette en effektiv stopper for hele Preikestolen-innspillingen. Uroen ble heller ikke noe mindre da voldsomme vindkast hindret helikoptrene i å lande og Hollywood-crewet bekreftet at den første innspillingsdagen måtte avlyses.

– De var ikke helt heldige med været. Sånn ble det jo etter at de fikk den ulykken og måtte utsette.

– Ja, det så ut som Cruise haltet der oppe?

– Ja, det gjorde han. Men han er jo en maskin. Han er jo helt sinnssyk.

– Fikk du pratet med ham selv?

– Njæ, vi hilste bare kort og sa takk for sist. Det var mest en høflighetsgreie fra deres side, i og med at det er hjembyen min. Så det var veldig kjekt.

Er i Tsjekkia

Etter den uheldige starten på innspillingsuka, fikk helikoptrene klarsignal til å lande på Preikestolen onsdag, slik at filmingen kunne begynne. En svært effektiv dag gjorde at filmteamet allerede hadde alt de trengte da mørket falt sent på ettermiddagen, bekreftet pressesjef Amanda J. Brand overfor VG.

JERNGREP: Regissør Christopher McQuarrie, ikledd svart jakke, kaster et blikk opp mot de fremmøtte på fjelltoppen over Preikestolen torsdag kveld. Han har lyktes godt med å skjerme innspillingen av «Mission: Impossible 6». Foto: Marie Von Krogh , VG

Da værforholdene også torsdag, siste innspillingsdag, var gode nok til at Hollywood-teamet fikk jobbe noen timer på Preikestolen, kunne de reise fornøyde hjem.

«Vi er i ekstase over bildene vi har fått her», skriver Brand til VG.

Selv tok regissør Christopher McQuarrie til Instagram for å uttrykke sin glede og takknemlighet – delvis på norsk:

Kristoffer Joner reiste onsdag morgen til Tsjekkia for å spille inn scener til sin kommende film «Skjelvet», der han spiller sammen med blant andre Ane Dahl Torp (42) og Jonas Hoff Oftebro (21).

– Jeg gleder meg selvsagt til å se resultatet av «Mission: Impossible». Det er i klippen det skjer, så jeg vet i grunnen ingenting. For meg handler det nå om «Skjelvet», sier Joner.