Tom Cruise i Norge: Søkkrik på action og drama

«Mission Impossible» og rollen som superagenten Ethan Hunt, har gjort Tom Cruise (55) til en av verdens best betalte filmstjerner. Nå er film nummer seks under innspilling i Norge.

– Produsentene av «Mission Impossible»-filmene har hele tiden truffet et segment og en tidsånd ekstremt godt. De har rett og slett vært svært gode til å finne problemstillinger i tiden, sier VGs mangeårige anmelder og filmekspert Jon Selås.

DEN VIKTIGE MYTEN: – Tom Cruise begynner jo å bli ganske gammel nå. Men det at han fortsattt gjør mange av stuntene selv handler ikke bare om å opprettholde myten om Ethan Hunt, men vel så mye om å opprettholde myten om Tom Cruise, mener filmekspert Jon Selås. Foto: Niklas Halle'n , IKKE VG-BILDE

Helt siden 1996 har Tom Cruise med ujevne mellomrom hatt hovedrollen i denne actionfylte filmserien. Denne uken har Cruise hengt utenfor platået på Preikestolen og spilt inn «dramatiske scener til det som skal bli «Mission Impossible 6».

Den første «Mission Impossible»-filmen fikk terningkast fire av VGs anmelder, blant annet med denne ganske så fremsynte begrunnelsen:

«I fremtidens action-filmer holder det ikke med never av stål og smadrede hjerneskaller. Nå er det dataskjermen som skal gjøre jobben.

Det gjør den i denne eksplosive filmen i lyntog-fart, med Tom Cruise som «lokfører». Teknisk sett er det knall, men handlingen som sådan glemmer du temmelig fort», slo vår anmelder fast.

STAVANGER-LUKSUS: Hollywood-stjernen Tom Cruise bor i dette huset, eid av Oilers-eier Tore Christiansen, på Boganes utenfor Stavanger sentrum. Han er i Stavanger for å filme scener til Mission Impossible fra Preikestolen. Her ankommer Cruise og crewet boligen etter å ha filmet på Preikestolen. Foto: Marie Von Krogh , VG

Ni år og fire «Mission Impossible»-filmer senere var en annen VG-anmelder ikke et sekund i tvil etter å ha sett «Mission: Imposible – Rogue Nation» sommeren 2015.

«Oppdrag: Underholdning. Mission accomplished. Terningkast fem».

De foregående filmene i serien hadde inntil da kommet ut med mist fire års mellomrom. Derfor var det overraskende at Tom Cruise kort tid etter premieren bekreftet at «Mission Impossible 6» var på trappene. På den annen side: Kanskje ikke så rart, tatt i betraktning at filmene i «Mission Impossible»-serien har spilt inn rundt to milliarder dollar på verdensbasis, noe som tilsvarer over 16,3 milliarder norske kroner, i følge nettstedet Canoe

Første visningshelg helg i USA for «Mission Impossible 5» resulterte i 56 millioner dollar i billettinntekter, den gangen tilsvarende 460 millioner kroner.

Filmen gjorde det også bra utenfor USA, og åpnet samlet med 534 millioner kroner på det internasjonale markedet. Her til lands dominerte filmen også kinotoppen, hvor den ble sett av 56.272 kinogåere, ifølge Film og Kino.

– «Mission Impossible»- filmene er ikke ekstremt originale på noe vis, men i stor grad et rent stjernedrevet produkt, hvor Tom Cruise er svært viktig. Det er ikke mulig å tenke seg noen annen enn Tom Cruise som Ethan Hunt, mener Jon Selås.

«Mission Impossibel»-filmene er basert på TV-serien med det samme navnet. Serien gikk på CBS fra 1966 til 1973 og handlet om et team av amerikanske toppagenter som gjennomførte svært krevende oppdrag over hele verden. Serien ble ikke vist på NRK, men mange nordmenn med svenskeantenne kunne på denne tiden følge det amerikanske eliteteamet på svensk TV.

– Dette er filmer filmselskapet tjener vanvittig mye penger på. Det er her forklaringen på hvorfor det kommer nok en «Mission Impossible»-film ligger. Hollywood tar færre og færre sjanser. TV-serier har i stor grad overtatt for filmer hva lønnsomhet angår - derfor spiller Hollywood safe. Den dagen «Mission Impossible» ikke spiller inn så mye penger, er det stopp, sier Jon Selås.

PRIVAT HELIKOPTER: Hollywood-stjernen Tom Cruise er blitt fraktet mellom luksusboligen til Oilers-eier Tore Christiansen, på Boganes utenfor Stavanger sentrum og Preikestolen under filminnspillingen denne uken. Foto: Marie Von Krogh , VG

Men så langt har det gått bra hele veien. Om vår anmelder i 1996 hadde rett i at handlingen ble fort ble glemt, fikk ihvertfall filmselskapet allerede da raskt en påminnelse om at dette var et konsept som var gull verdt og etterhvert resulterte i milliarder av dollar i kassen.

FILMEKSPERT: Jon Selås, mangeårig filmanmelder i VG. Foto: Trond Solberg , VG

Ei heller glemte ikke kinopublikummet Tom Cruise og hans Ethan Hunt. For allerede da «Mission Impossible 2» ble sendt ut til kinosaler verden over i 2000, skrev VG at det ble spekulert i at Tom Cruise kom til å tjene flere hundrevis av millioner kroner for sin innsats både foran og bak kamera i denne filmen.

Cruise hadde nemlig i egenskap av å være både filmens superstjerne og producer, sikret seg en fet andel av et eventuelt overskudd. 12,5 prosent av fortjenesten ble det hevdet i ulike bransjeblader den gangen.

Men Cruise som allerede da spilte selv i mange av de farligste stuntscenene, legger ikke skjul på at han synes hans innsats var verd hver dollar han tjente.

– Jeg får betalt det jeg er verdt. Jeg fortjener det. Men jeg har aldri latt pengene bestemme hvilke filmer jeg skal stille opp i, sa han i et intervju med bladet Vanity Fair den gangen.

VAREMERKET: Action, drama og «Mission Impossible» we blitt Tom Cruises varmerke. Dette bildet er fra «Mission Impossible II». Foto: United International Pictures

Stuntene har han fortsatt med - men det har ikke alltid gått like bra. Nå senest under innspillingen av film nummer seks i London i august i år, skadet superstjernen seg da han skulle hoppe fra et tak. Det resulterte i at innspillingen av «Mission: Impossible 6» måtte utsettes i tre måneder.

– Tom Cruise begynner jo å bli ganske gammel nå. Men det at han fortsattt gjør mange av stuntene selv handler ikke bare om å opprettholde myten om Ethan Hunt, men vel så mye om å opprettholde myten om Tom Cruise. For meg blir det litt MacGyver over dette, sier Jon Selås.