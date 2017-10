TMZ: Sean Penn forsøker å blokkere Netflix-dokumentar

Skuespilleren skal være lite fornøyd med å bli beskyldt for å tyste på narkobaronen El Chapo overfor det amerikanske justisdepartementet.

Dokumentaren «The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story» skal etter planen lanseres fredag. I den blir det ifølge TMZ hevdet fra flere intervjuede at Sean Penn meldte fra til det amerikanske justisdepartementet hvor han var før han skulle intervjue narkobaren Joaquin «El Chapo» Gúzman for Rolling Stone.

Penn møtte El Chapo sammen med skuespilleren Kate del Castillo i september 2015, da Penn gjorde intervjuet for Rolling Stone. Tolv timer senere ble stedet de var på stormet av meksikanske myndigheter. Men da hadde narkobaronen allerede forduftet. Han ble tatt tre måneder senere.

Penn har tidligere uttalt at han ikke har noe å skjule etter intervjuet, som fikk kritikk.

TMZ skriver at de vet at flere advokater som jobber for Penn har gjentatte ganger kontaktet Netflix for å fjerne alle referanser som skal antyde at Penn kontaktet justisdepartementet før han dro.

Ifølge TMZ sine kilder, som ikke er navngitt, skal det være en reell frykt for at Penn og hans familie er i fare. Nettstedet har snakket med Mark Fabiani, talsperson for Sean Penn. Han er svært lite fornøyd med det han mener er et falsk, dumt og hensynsløst narrativ i filmen. Han mener del Castillo driver et hensynsløst spill for å få oppmerksomhet og presseoppslag.

– At Penn eller noen på hans vegne skal ha informert Justisdepartementet om turen er rent oppspinn, en blank løgn. Det skjedde aldri, og det ville aldri vært noen grunn for at det skulle skje.

Tidligere denne måneden skrev Variety.com om Penns problemer med dokumentaren, som etter planen skal vises i tre deler.

Kate del Castillo sier hun ikke visste at Sean Penn skulle intervjue El Chapo før de var der, og at det var hun som dro med Penn i sitt eget filmprosjekt. Del Castillo mener Penn ikke var interessert i å være med på filmprosjektet.