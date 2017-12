Thomas Gullestad om «Den 12. mann»: – Livredd første gang jeg så filmen

FREDRIKSTAD (VG) Thomas Gullestad forteller at det var ubehagelig å se seg selv om Jan Baalsrud i «Den 12. mann» for første gang.

Mandag var det festpremiere på «Den 12. mann» i Fredrikstad, og en rekke kjentfolk var samlet på den røde løperen. Gullestad som nærmest debuterte som skuespiller med hovedrollen i denne filmen, forteller til VG at det var en skummel opplevelse å se seg selv på i filmen første gang.

– Jeg satt helt alene med popkorn og to øl. Jeg var livredd og satt med fingrene foran øynene, sier Gullestad og demonstrerer.

Han sier at han aldri har vært glad i å se seg selv på skjermen og at han har unngått det når han har kunnet.

KOM SAMMEN: Marie Blokhus, som spiller i filmen, kom sammen med skuespiller Anders Baasmo Christiansen. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Det var knallhard trening. Men da jeg så filmen andre gang, tenkte jeg at jeg liker den, fortsetter Gullestad.

Han legger ikke skjul på at etter at han fikk rollen Jan Baalrsrud i denne filmen, har det kommet flere andre tilbud.

PRINSESSE PÅ PREMIERE: Prinsesse Märtha Louise hadde også funnet veien til premieren i Fredrikstad, Foto: Gisle Oddstad , VG

– Jeg tenker at jeg skal takke ja, men vet ikke til hva ennå.

En lang rekke av filmens skuespillere var på plass under premieren i Fredrikstad mandag kveld. Marie Blokhus og Anders Baasmo Christiansen kom sammen på den røde løperen.

Se og Hør skrev allerede i november i fjor at de to skulle ha funnet tonen under innspillingen av «Børning 2». Det hadde de ingen kommentarer til.

– Jeg er ikke så glad i å prate om privatlivet i media, sa Marie Blokhus til VG.

Blokhus var tidligere gift med skuespiller Frank Kjosås, men paret valgte å gå fra hverandre i april i fjor.

I «Den 12. mann» spiller Blokhus karakteren Gudrun Grønvold som er en av dem som hjelper Jan Baalsrud i hans flukt fra tyskerne.

Bokhus forteller at hun ikke har hatt anledning til å se filmen før i kveld og at hun er veldig spent.

– Det er første gang jeg spiller en person som har levd i det virkelige liv og det er en stor oppgave jeg har tatt på meg med stor ydmykhet, sier Marie Blokhus til VG.

Regissør og filmskaper Harald Zwart har tradisjon tro gallapremiere i hjembyen Fredrikstad.

PÅ HJEMMEBANE: – Det er her jeg kommer fra og det er alltid en hyggelig by å komme hjem til, sier Harald Zwart om hjembyen Fredrikstad. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Det er her jeg kommer fra og det er alltid en hyggelig by å komme hjem til. Bare se hvordan Fredrikstad kino er rigget for anledningen, sier han og viser til det omfattende interiøret som inkluderer både krigskjøretøy og vakter i uniform.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg kom hit og så hvor mye arbeid de har lagt i det, sier han.

Han forteller at han var litt nervøs for hvordan filmen skulle bli tatt imot, men etter å ha vist den i Furuflaten, hvor mye av handlingen finner sted, så er han trygg på at hendelsene har blitt godt fremstilt.