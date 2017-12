Thomas «Finger'n» Gullestad «stjal» Baalsrud-rollen fra skuespillerkollegene

Thomas «Finger’n» Gullestad hadde omtrent null erfaring fra film før han kapret den fysisk svært krevende rollen som Jan Baalsrud i «Den 12. mann».

Han er kjent som DJ i rappegruppen Klovner i kamp, og har også prøvd seg som programleder, blant annet for «Dansken og Finger’n» som gikk på Viasat 4.

Gullestad var også å se i en bitteliten rolle i «Tomme tønner 2», uten at mange la spesielt merke til det. Dermed vakte en viss oppsikt da det ble kjent at 37-åringen (fødselsdag i dag) var klar for rollen som Jan Baalsrud i «Den 12.mann», historien som også ble skildret i Oscar-nominerte «Ni liv» fra 1957.

Foran hele skuespiller-Norge ble han altså valgt ut av Hollywood -regissør Harald Zwart, som etter eget sigende hadde prøvd alle som kan krype og gå av norske skuespillere.

– Jeg har en skuespillerkompis som mener han nå skal bli DJ og ta alle jobbene mine, fleiper Gullestad. -Altså, man blir ydmyk. Det er ikke noe man skal si, det er noe man skal være, og det er jeg overfor denne oppgaven. Det var veldig overraskende at jeg fikk rollen, sier han, oppriktig ydmyk til VG.

Og Gullestad er klar på at han på ingen måte spaserte seg til rollen. Han måtte jobbe hardt for rollen, og ble satt ordentlig på prøve av regissøren.

-Jeg er stolt av arbeidet jeg la ned i castingprosessen, og er uendelig glad for at jeg har vært med på dette. Det er det kuleste jeg har vært med på bortsett fra fødsel.

Midt under innspillingen ble Gullestad, som er gift med Jenny Skavlan, far til lille Åse. 37-åringen var i beredskap under filmingen og hadde med seg en satellittelefon som kunne ta i mot samtaler overalt. Innspillingen foregikk til tider langt til fjells i Troms.

– Heldigvis kom beskjeden rett etter første opptaksrunde, så det var ikke midt i snøhula. Dersom det hadde skjedd noe der måtte jeg bare ha tatt rennafart og kommet meg til Oslo. Jeg vet ikke helt om det hadde gått.

Gullestad innrømmer at han har deltatt på auditions for filmroller, men det har aldri gått veien.

– Jeg tenkte jeg måtte prøve. Men jeg har innsett at jeg er ingen skuespiller. Jeg har fått bekreftet at jeg i hvert fall ikke har fått de rollene. Men da hadde jeg ingen tanker om hva jeg skulle gjøre. Da jeg hørte om denne rollen satte jeg meg inn i historien, den er så utrolig at den nesten ikke kan være sann.

Originalen «Ni liv» hadde «Finger’n» imidlertid ikke sett før han gikk i gang med sin egen tolkning av Jan Baalsrud.

– Det sa jeg tidlig i fra om. Da jeg ikke hadde sett den fikk jeg beskjed om at jeg måtte vente med å se den. Så den tar jeg i romjula. Jeg gleder meg til det, det er mange som har et sterkt forhold til den. Jeg har sett dokumentarene om Baalsrud og om spesialsoldatene som gikk hans rute. Men det var viktig at jeg ikke ble farget av Jack Fjeldstads tolkning av rollen som Baalsrud.

Med en historisk film basert på virkelige personer er det alltid en fare for at folk som kjente originalen vil komme med kritiske innvendinger. Det skjedde blant annet etter «Kon-Tiki» da familien til Herman Watzinger reagerte på hvordan han ble fremstilt i filmen. Gullestad er klar for hva som måtte komme.

– Dette er verken en dokumentar eller faktafilm. Flukten varte i over to måneder, filmen varer i to timer. Det kan være uenighet om det minste, hva slags pistol han brukte. Historien handler om de som hjalp ham, budskapet ligger der. Om den fortelles helt korrekt ,har ikke det noe å si, dette er ingen faktabok. -Jeg er klar for å ta debatten om det trengs! Det handler om det større bildet, og symbolet på håp som hjelperne hans står for og det Jan gjorde.