Sylvester «Rocky» Stallone anklages for voldtekt

Sylvester Stallone (71), best kjent fra en rekke «Rambo»-filmer, benekter på det sterkeste anklager om en voldtekt som skal ha funnet sted på 1990-tallet.

Det er BBC som skriver dette. Poltiet i Santa Monica i California har bekreftet at de har åpnet etterforsking i en sak med påstander om seksuelle overgrep som involverer Sylvester Stallone.

– Det angivelige offeret meldte seg i november 2017 og den angivelige hendelsen skal ha funnet sted på begynnelsen av 1990-tallet i Santa Monica, sier en talsmann for politiet i Santa Monica, Saul Rodriguez.

Les også: Sylvester Stallones sønn funnet død - skal ha dødd av overdose

Rocky-stjernen karakteriserer beskyldningene som «komplett fabrikkerte»

– Min klient er kategorisk avvisende til disse beskyldningene, sier Stallones advokat, Martin Singer.

Rodriguez opplyser til nyhetsbyrået Reuters at politiet kommer til å gjennomføre en grundig etterforsking, før saken eventuelt blir lagt frem for påtalemyndigheten. Blant annet med tanke på om dette er en sak som ikke rammes av foreldelsesfristen på ti år.

Det er ikke første gang Stallone blir beskyldt for seksuelle overgrep, Så sent som i november i år benektet han at han og en livvakt at han skal ha utført seksuelle overgrep mot en 16 år gammel fan i Las Vegas i 1986.

Les også: Stallone-livvakt dømt for drapsforsøk

I politirapporten fra den heter det at den unge kvinnen valgte å ikke gå til anmeldelse av forholdet fordi hun var «ydmyket og skamfull».

I 2013 ble det også kjent at Stallone har betalt mange millioner til halvsøsteren etter at hun anklaget ham for årevis med misbruk.

Les også: Stallone punget ut etter søsterens overgrepsanklager

Avisen New York Post hadde fått tilgang til papirer som viser at Stallone i 1987 betalte halvsøsteren Toni-Ann Filiti to millioner dollar.

I tillegg fikk hun 16.666 dollar i måneden resten av sitt liv, pluss at han opprettet et fond som ga henne 50.000 dollar i året for utgifter til psykiatri, lege og medisiner. Pengene ble utbetalt som et forlik etter at halvsøsteren truet med å saksøke filmstjernen.