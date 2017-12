«Super Size Me»-regissør Morgan Spurlock innrømmer sex-trakassering

Morgan Spurlock (47) forteller om tvilsom oppførsel og betror at han har bedratt alle sine tre koner og tidligere kjærester.

I lys av de siste månedenes intense fokus på #metoo-kampanjen og ukulturen i filmbransjen, velger den amerikanske regissøren, produsenten, manusskribenten og komikeren å legge seg langflat.

Oppdatert? Enda en stjerne har fått sparken

I et langt brev på plattformen Twit Longer skriver Spurlock at han er «en del av Problemet» – med stor P.

Videre opplyser filmskaperen om at han ble beskyldt for en voldtekt mens han gikk på college. Både han og jenta skal ha vært beruset.

«Hun sa at hun ikke ville ha sex, så vi lå ved siden av hverandre og snakket – og kysset og lo. Så begynte vi å ha sex», skriver han og forteller at jenta brast ut i tårer, og at han trøstet henne:

«Jeg trodde hun følte seg bedre. Hun mente hun var voldtatt».

Morgan Spurlock med verdens mest sponsede film: – Jeg er sjokkert

Spurlock innrømmer også å ha betalt seg ut av en klemme med en tidligere ansatt, som han skal ha vært ufin mot.

47-åringen, kjent som regissør og produsent for filmer som «Super Size Me», «Where In The World Is Osama Bin Laden», «One Direction: This Is Us» og «Losing It with John Stamos», innrømmer i tillegg å ha sviktet alle kvinner han har vært sammen med.

«Jeg har vært utro mot hver eneste kone og kjæreste jeg noensinne har hatt.»

Spurlock har lagt en link til brevet sitt på Twitter (artikkelen fortsetter under):



Det åpne brevet til offentligheten kommer samtidig som en annen berømt stjerne letter på sløret. Filmdronningen Salma Hayek (51) har i et langt avisinnlegg betrodd hva skandaleombruste Harvey Weinstein (65) skal ha bedt henne om å gjøre.

Salma Hayek: – Weinstein er et monster

Spurlock er gift for tredje gang. Han har ett barn med kone nummer to. Hva hans nåværende kone Sara Bernstein synes om de ferske betroelsene, er uvisst. Paret giftet seg så sent som i fjor.

Nå lover Spurlock bot og bedring.

«Fra og med i dag skal jeg være mer ærlig overfor dere og meg selv. Nå sier jeg det derfor som det er, og kanskje er det en begynnelse. Hvem vet. Men jeg vet at jeg har snakket nok i livet. Nå er jeg endelig klar for å lytte», sier han og opplyser om at han også har «oppsøkt hjelp»..

Spurlock har regissert og produsert en rekke TV-serier, i hovedsak dokumentarer. På Filmnettstedet IMDb står han oppført med en rekke nye prosjekter.

Nylig skal han ha solgt oppfølgeren til «Super Size Me» til YouTube for 30 millioner kroner. I filmen fra 2004 dokumenterte Spurlock effekten av å leve kun på hamburger, pommes frites og annen McDonalds-mat i en hel måned sammenhengende.

Fått med deg? Det var med denne mannen #metoo-snøballen begynte å rulle: