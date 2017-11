Disney kunngjør ny «Star Wars»-trilogi

Walt Disney-selskapet kunngjør nok en trilogi fra en galakse langt, langt borte.

Filmsjefene i Walt Disney har fått blod på tann etter at filmen «Star Wars: The Force Awakens» fra 2015 ble en enorm suksess. Allerede i begynnelsen av 2016 ble det meldt at Disney har vært i forhandlinger om nye Star Wars-filmer. På det tidspunktet ble det spekulert i at det ble forhandlet om ti nye filmer.

Torsdag kveld melder nyhetsbyrået AFP på Twitter at Disney kunngjør at de vil gå i gang med nok en Star Wars-triologi.

«Star Wars: The Last Jedi» har norgespremiere 13. desember. Det er den andre i den pågående triologien, som etter planen avsluttes med siste film i 2019.

AVLSUTTER: «Star Wars: The Last Jedi» blir den åttende filmen i rekken om Skywalker-sagen, og vil avsluttes med den niende, som kommer i 2019. Her et bilde fra filmen som har premiere nå i desember. Foto: , Industrial Light & Magic/Lucasfilm via AP

– Vi diskuterer noen virkelig kule ting. Det blir veldig spennende å se hvordan delene faller på plass, sa regissør J.J. Abrams til The Sun i mars i fjor.

En ikke navngitt kilde fortalte avisen at suksessen «Star Wars: The Force Awakens» ga har gitt sjefene noe å tenke på.

– Det er så mange karakterer og bakgrunnshistorier som nå kan se dagens lys. Da George Lucas fikk disse ideene for 40 år siden, var ikke teknologien klar. Nå kan det gjøres på et år, sa han.

Ifølge Esquire vil de nye filmene gå vekk fra Skywalker-sagaen og ta for seg andre karakterer i andre hjørner av galaksen. Det utdypes ikke i hvilket tidsrom den nye trilogien vil foregå.