«Snømannen»-slakt også i utlandet

Norske filmkritikere var svært lunkne til «Snømannen». Nå følger deres utenlandske kolleger etter.

Tim Robey i The Telegraph er ikke nådig i sin dom når han skriver at «den norske krimforfatteren Jo Nesbøs Harry Hole-bok har møtt en skjebne like grusom som filmens mange ofre».

– Det går fort galt med «Snømannen», i en permanent nedadgående spiral inn i et tøysete mareritt av et Scandi-noir hylekor som du noen ganger frykter du aldri vil våkne fra, skriver Robey.

På samlesiden Metacritic kan det foreløpig leses seks anmeldelser til en samlet poengsum på 30, hvilket er svært lavt. Den nye «Blade Runner 2049» ligger til sammenligning på 81.

The Telegraph legger seg dermed på linjen til norske anmeldere. Filmen har fått terningkast to i flere ledende medier, deriblant VG, Dagbladet, Aftenposten og NRK.

Heller ikke Variety er imponert.

– Det skjer mye på overflaten i Alfredssons forvirrede vinterlandskap, men betydelig mindre på innsiden, skriver Guy Lodge i sin anmeldelse.

Hollywood Reporter kaller filmatiseringen av Jo Nesbøs bok for humørløs.

– Der Nesbøs roman var en massiv page-turner - skjematisk, men effektiv - har Alfredson og hans team på en eller annen måte klart å tømme den for spenning, skriver Hollywood Reporter.

Jason Solomons i The Wrap likte heller ikke det han så. Harry Holes filmkarriere kunne ikke ha fått en dårligere start, og han er allerede - bokstavelig talt - på tynn is, skriver Solomons.

Og manusforfatterne?

– De burde sendes til bunns i manusforfatter-klassen og tvunget til å gå et år om igjen, skriver han.

