«Snømannen»-regissør Tomas Alfredson har ikke lest noen av de dårlige anmeldelsene i norsk presse, men innrømmer at det har vært et stort press rundt filmen.

– Det er superfint å være her. Både kult, nervøst og spennende, sier den svenske hovedrolleinnehaveren Rebecca Ferguson, kjent fra filmer som «Mission: Impossible - Rogue Nation», «Life» og «The Girl on the Train».



Kveldsregnet får snøen langs den røde løperen utenfor Colosseum Kino på Majorstuen til å smelte, men forventningen til filmen Snømannen, basert på Jo Nesbøs krimroman, er i god behold.

Det på tross av en rekke elendige anmeldelser i norsk presse.

– Vi fokuserer på det positive og håper at en gruppe mennesker liker filmen, sier Ferguson.

– Vet ikke hva anmelderne har spist



– Fått fine anmeldelser i USA

NRK-profil Hasse Hope var den blant gjestene som kanskje virket mest klar for å la seg skremme av Oftebro, Ferguson og hovedrolleinnehaver Michael Fassbender.

– Jeg har ett kino-prinsipp, og det er at jeg aldri leser anmeldelser. I tillegg må jeg ha popcorn, baconsvor og Imsdal, sier Hope.

Det har heller ikke Snømannen-regissør Tomas Alfredson, kjent for å ha laget filmer som «La den rette komme inn» og «Tinker Tailor Soldier Spy».

– Jeg har ikke lest noen av de norske anmeldelsene, men har skjønt at det veldig ulike meninger der ute, sier Alfredson.



– Men vi har fått noen fine anmeldelser i USA.

– Harry ser annerledes ut på film

Nordmenn flest har et nært forhold til Jo Nesbøs bøker og ikke minst detektiv Harry Hole.



Alle VG snakker med på den røde løperen, inkludert blogger Linnea Myhre, forfatter Tom Egeland, artist Benny Borg og kulturminister Linda Hofstad Helleland, sier de har «lest alle bøkene».

– Jeg tror nordmenn har veldig klare forestillinger om hvordan Harry Hole bør se ut. Harry ser helt annerledes ut i mitt hode enn på film. Og da jeg var på filmsettet, ble jeg veldig overrasket over leiligheten hans, sier Helleland.

– Alltid et stort press

Regissør Alfredson mener likevel ikke at det har vært noe ekstra press rundt den første Harry Hole-filmen.

– Det er jo alltid et stort press knyttet til store filmer, sier han til VG.

Én av kritikkene mot filmen har vært at Fassbender er for veltrent til å spille den alkoholiserte, norske detektiven. Men regissøren er delvis uenig.

– Fassbender er jo et vrak. Neida, jeg spøker, sier han muntert og går inn i kinosalen.

– Rørende

Norske Jakob Oftebro, som spiller etterforskeren Skarre i filmen, kjenner seg ikke igjen i de norske anmeldelsene.

– Jeg tenker at folk har et kjempestort eierskap til Jo Nesbø, og det er jo rørende – det må de få lov til å ha! Så om ikke de er hundre prosent enige med filmen, blir de rasende. Jeg er ikke enig i at det er en toer, det er jeg ikke! Det synes jeg er merkelig, sa han til VG tidligere tirsdag.