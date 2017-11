Slik var Harvey Weinstein de dramatiske timene før han ble avslørt

– Harvey Weinstein skrek og var i panikk. Han var fullstendig på sammenbruddets rand.

Slik beskriver Pamela Lubell, en av Weinsteins nærmeste medarbeidere, de dramatiske timene før New York Times publisert artikkelen hvor en rekke kvinner står frem og anklager filmprodusenten for seksuelle overgrep.

Opplysningene kommer frem i en større artikkel i magasinet The New Yorker denne uken, skrevet av journalisten og TV-reporteren Ronan Farrow.

Tilstede var foruten Lubell en tidligere produsent som på dette tidspunktet var hyret inn for å skaffe oversikt over kvinnene som anklaget Weinstein. Sammen med Lisa Bloom, Weinsteins nå tidligere advokat, hadde hun også ansvaret for å svare på de alvorlige anklagene som ble fremsatt i artikkelen i New York Times.

– Det var fullstendig panikk. Han skrek og kommanderte oss til å sende bilder av ham sammen med kvinnene som anklaget ham for overgrep til styremedlemmer i selskapet hans for å vise at de fortsatt hadde kontakt, forteller Lubell.

Farrow skriver i sin artikkel at på dette tidspunktet hadde Weinstein og hans folk jobbet et helt år med å spore opp og prøve å «overtale» de forskjellige kvinnene til ikke å stå frem og fortelle hva de hadde opplevd.

– Weinstein hadde engasjert privatetterforskere, noen av dem var tidligere Mossad-agenter for spore opp både skuespillere og journalister, skriver Ronan Farrow.

Pamela Lubell forteller også at hun ikke har hatt det bra etter at beskyldningene mot Weinstein har kommet frem - og at hun har sovet dårlig.

– Hun fortalte meg at hun visste at Weinstein var en bølle og falskspiller, men asldri tenkt på ham som «et rovdyr». Lubell har tenkt mye på om hun burde ha visst mer, tidligere, skriver Farrow videre.

Weinstein har i alle år blånektet for anklagene, men etter at New York Times publiserte artikkelen sin har den styrtrike produsenten kommet med hva som må oppfattes som en slags innrømmelse. I et skriv gjengitt i New York Times skriver han at han er barn av 60- og 70-tallet, hvor reglene for oppførsel var annerledes.

Han skriver at han har innsett at oppførselen har forårsaket lidelse, og ber om unnskyldning. Det er imidlertid uklart akkurat hva han faktisk beklager.

– Selv om jeg forsøker å gjøre det bedre, vet jeg at jeg har en lang vei å gå.

– Jeg respekterer alle kvinner, og angrer på det som skjedde, skrev Weinstein, som står bak kassasuksesser som blant andre Pulp Fiction, Good Will Hunting, Den engelske pasienten, Django Unchained og Ringenes Herre-filmene.