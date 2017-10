Skuespiller-toppene langer ut mot Harvey Weinstein

Flere kjente kvinnelige Hollywood-stjerner er rasende etter avsløringen om at filmgiganten Harvey Weinstein (65) i en årrekke har trakassert kvinner seksuelt.

Rett før helgen fikk produsentkjempen Harvey Weinstein sparken i selskapet han en gang var med å starte, The Weinstein Company, på grunn av avsløringen om sex-trakasseringen i The New York Times.

Nå har flere av Hollywoods største kvinnelige stjerner tatt bladet fra munnen for å si hva de mener om Weinsteins oppførsel, melder AP.

Oscar-vinner Meryl Streep er bare èn av mange som har reagert sterkt.

– De skrekkelige nyhetene om Harvey Weinstein er frastøtende for alle oss som har jobbet for han, og for alle de gode og verdifulle sakene han støttet. De tapre kvinnene som har hevet stemmen for å avsløre udåden er våre heltinner, uttaler Streep.

Veteranen Judi Dench er også bestyrtet over sin mangeåringe samarbeidspartner.

– Det er ingen tvil om at Harvey Weinstein har hjulpet og oppmuntret min karriere de siste tyve årene, men jeg var fullstendig uvitende om disse krenkelsene som selvsagt er skrekkelige. Jeg tilbyr min sympati for de som har lidd, og støtter helhjertet dere som har hevet stemmen, skriver Dench i en uttalelse.

FLAU: Glenn Close kjente til vage rykter om Harvey Weinsteins oppførsel overfor kvinner i sin krets, men opplevde selv aldri noe krenkende. Foto: Walter Bieri , AP

En stjerne som imidlertid har hørt rykter om Weinsteins oppførsel er Glenn Close.

– Jeg sitter her, dypt opprørt, og vedkjenner for meg selv at, ja - i mange år har jeg vært klar over de vage ryktene om at Harvey Weinstein har en væremåte rundt kvinner som slett ikke sømmer seg. Harvey har alltid vært anstendig overfor meg, men nå som ryktene har fått hold i seg, kjenner jeg meg sint og svært trist, skriver Close i sin uttalelse til The New York Times.

Også hennes yngre kollega, Jennifer Lawrence, er opprørt.

– Mitt hjerte går ut til alle kvinner som har blitt berørt av disse grove handlingene. Og jeg vil takke dem for motet ved å stå frem, skriver Lawrence i en uttalelse.

Også på Twitter har Hollywood-kvinnene brukt sterke ord om Harvey Weinstein.

Også flere av de mannlige Hollywood-stjernene har trådt til med støtte til de fornærmede kvinnene. George Clooney er èn av dem. Han kan ikke forsvare det som har skjedd, sier han til The Daily Beast.

– Det er uholdbart. Du kan starte med det ordet. Harvey har innrømmet det, og det er uholdbart. Jeg har kjent Harvey i tyve år. Han ga meg min første store sjanse som skuespiller, og han ga meg min første store sjanse som regissør. Vi har spist middager sammen, vi har vært sammen på locations, vi har kranglet, men jeg sier deg - jeg har aldri sett noe av en slik oppførsel, sier Clooney.