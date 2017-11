Sexhandel-søksmål mot Weinstein

Den tidligere filmmogulen blir saksøkt av en kvinne i Storbritannia som hevder Weinstein forgrep seg på henne. Og i Frankrike blir både Harvey og Bob Weinstein saksøkt, i en sak som i følge TMZ sorterer under sexhandel-loven.

Søksmålet er ifølge Deadline.com det første mot Weinstein, og også hans selskap Weinstein Company. Samtidig etterforsker Scotland Yard åtte tilfeller som er rapportert inn til dem.

Det sivile søksmålet er sendt inn av advokatfirmaet Fieldfisher and Head på vegne av en kvinnelig toppsjef i filmbransjen som ikke vil navngis. Hun har sannsynligvis ikke meldt overgrepet inn til britisk politi ennå, skriver Deadline.com.

Både Weinstein og hans selskap, samt den britiske avdelingen av hans selskap kreves økonomisk erstatning etter en rekke angivelige seksuelle overgrep utført av den saksøkte.

Samtidig skriver TMZ.com om den vordende skuespilleren Kadian Noble, som skal ha blitt bedt på rommet til Harvey Weinstein under filmfestivalen i Cannes i 2014. Her skal filmtoppen ha blitt pågående; han klemte på brystene henne, han stengte rommet slik at hun ikke kom ut, masserte hennes vagina og tvang henne til å masturbere seg mens han holdt hun nede med den andre hånden. Skuespilleren saksøker både Harvey og broren Bob.

Hun mener visste om Harveys oppførsel og «rutine» som gikk ut på å reise utenlands for å rekruttere unge kvinnelige skuespillere med lovnad om roller i Weinstein Companys filmer for så å tvinge seg til sex.

Det spesielle med dette søksmålet er at det påstås brudd på sextrafficking-loven, som forhindrer folk fra å utføre seksuelle handlinger i forretningsøyemed.

Teorien er, ifølge TMZ, at Weinstein kom med falske løfter om stjernestatus for seksuell vinning.

Harvey Weinsteins voldsomme fall fra toppen startet i oktober etter at storavisen New York Times skrev en lang artikkel om seksuelle overgrep og trakassering. En lang rekke kvinner stod frem, blant dem superstjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow og fortalte sine historier.

Avsløringene rundt Weinstein førte også til kampanjen #metoo, hvor mange kvinner i underholdningsbransjen har stått frem og fortalt om trakassering og overgrep.

Weinstein har avvist alle anklager, og har ikke stilt til noe intervju etter avsløringene.

Etter Weinstein-avsløringene snørte nettet seg rundt en annen Hollywood-topp. Kevin Spacey ble anklaget for å ha prøvd seg på en 14 år gammel gutt i Spaceys leilighet på 80-tallet. Suksesserien «House of Cards», hvor Spacey spiller hovedrollen, ble siden planlagt uten ham. Netflix, som produserer serien, kuttet også alle bånd til Spacey.



