Salma Hayek: – Harvey Weinstein er et monster

Salma Hayek (51) har skrevet et langt avisinnlegg, der hun røper hva den skandaleombruste stjerneprodusenten Harvey Weinstein (65) skal ha bedt henne om å gjøre.

Den meksikanske Hollywood-dronningen føyer seg nå inn i den lange rekken med celebre kvinner som hevder å ha blitt trakassert, utnyttet og misbrukt av Weinstein.

I et langt og svært åpenhjertig innlegg i New York Times skriver Hayek om svært vonde opplevelser hun har hevder å ha hjernevasket seg selv til å tro at hun hadde lagt bak seg, fordi hun skammet seg. I frykt for å måtte forklare for familie og venner hvilke situasjoner hun har befunnet seg i med Weinstein, har hun unnlatt å fortelle. Frem til nå.

Etter å ha hørt så mange andre kvinner heve stemmen om hvordan Weinstein skal ha misbrukt sin makt, letter Hayek på sløret.

«Harvey Weinstein var en lidenskapelig filmentusiast, en som turtde å ta sjanser, ete massivt talent innen film, en kjærlig far og et monster», skriver hun og føyer til:

«I mange år var han mitt monster.»

Hayek utbroderer hvordan hun i mange år jobbet for å feste historien om sitt store forbilde, den meksikanske kunstneren Frida Kahlo, til filmrullene. Drømmen var å produsere og spille hovedrollen. Men først nå informerer Hayek om hva det kostet henne å samarbeide med Weinstein om filmen, som i 2002 endte opp som kassasuksess med flere Oscar-nominasjoner.

«Ville dusje sammen»



Underveis skal det nemlig ha pågått en intens maktkamp i kulissene. Hayek forteller om hvor umulig det var for henne å forholde seg til mannen hun hadde grensesløs beundring for når det gjaldt jobb, samtidig som han skal ha forsøkt å overtale henne til sex.

«Jeg tror ikke det var noe annet han hatet mer enn ordet «nei»», skriver Hayek og hevder at Weinstein etter hvert ble rasende fordi hun sa nei til å dusje med ham, nei til å la ham gi henne massasje, nei til å la en av hans nakne venner gi henne massasje, nei til å la ham gi henne oral-sex – og nei til å være naken med en annen kvinne foran ham.

FRIDA: Salma Hayek som Frida Kahlo i Hollywood-filmen fra 2002. Foto: AP

Weinstein skal ha ydmyket henne ved å hevde at hun ikke var stor nok skuespiller til å bære rollen som Kahlo, og at hvis hun ikke figurerte som sexy i sin presentasjon, så ville filmen floppe. Ifølge Hayek skal Weinstein ha hevdet at det kun var Hayeks sex-appell som gjorde at publikum likte henne – og ikke talentet hennes.

Følte seg presset til nakenscene



Hayek beskriver smerten og ydmykelsen hun følte da hun i innspurten av innspillingen av «Frida» gikk med på å spille inn en nakenscene med en annen kvinne, fordi hun innså at Weinstein aldri ville la filmen se dagens lys uten at hun gikk med på det.

Før scenene skal Hayek ha brutt sammen i strigråt og kastet opp.

«Det var ikke fordi jeg måtte være naken med en annen kvinne, men fordi jeg måtte være naken med henne for Harvey Weinstein. Men det kunne jeg ikke fortelle til noen», skriver Hayek og legger til at hun måtte ta beroligende medikamenter for å klare å gjennomføre.

Hayek hevder også at han i et raserianfall en gang kom med alvorlige trusler:

«Han sa disse skremmende ordene: «Jeg vil drepe deg. Ikke tro at jeg ikke kan», skriver Hayek i avisinnlegget.

«I hans øyne var jeg ingen kunstner. Jeg var ikke engang en person. Jeg var en ting, eller ingenting, kun en kropp.»

Hayek forteller at Weinstein senere har innrømmet at hun gjorde en god jobb med filmen. Hun innrømmer også at hun når de har møttes i sosiale settinger i ettertid, så har hun bare smilt og vært overbærende.

«Jeg prøvde å huske de gode tingene. Jeg fortalte meg selv at jeg hadde gått i krigen og vunnet. Men hvorfor må så mange av oss kvinner gå i krigen for å fortelle historiene våre, når vi har så mye å tilby? Hvorfor må vi kjempe med nebb og klør for å beholde verdigheten?», skriver hun.

Hayek håper med sin «tale» å bidra til at det blir lettere for kvinner fremover å bli hørt.

Det var New York Times som 5. oktober i år slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep som film-mogulen skal ha begått siden 1990. Mer enn 40 kvinner har stått frem og fortalt at de ble forulempet av Hollywood-giganten.

