Russel Crowe ba om unnskyldning etter sex-kommentar

Skuespilleren Russell Crowe ba offentlig om unnskyldning etter en sexkommentar under er prisutdeling i Australia onsdag.

Hendelsen fant sted under den TV-overførte Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards.

The Hollywood Reporter skriver at Crowe måtte be om unnskyldning etter en historie han fortalte publikum om at han hadde anal-sex med sin motspiller Jacqueline Mackenzie på settet under innspillingen av filmen «Romper Stomper» i 1992.

– Det var et dårlig forsøk på å være morsm, unnskyldte Crowe seg etterpå.

Det var heller ingen tvil om at hans uttalelser falt i svært dårlig jord under en sermoni hvor mange av prisvinnerne og stjernene som presenterte de forskjellige prisene, benyttet anledningen til å rette fokus mot sextrakassering og overgrep i filmbransjen både i Asutralia og i Hollywood.

TV-sendingen fra prisutdelingen var ikke direktesendt og Crowes tale ble derfor redigert bort i sin helhet. Selv ønsket Crowe å rette oppmerksomheten mot hva som binder mennesker sammen - og mente at han egentlig bare snakket om nærhet og følsomhet.

– Det var ikke min mening å krenke noen, sa Crowe etter at australske medier betegnet uttalelsene som «bisarre» - og «svært umusikalske».

Crowe fikk imidlertid støtte fra Jacqueline Mackenzie som fortalte at hun og Crowe den gangen fleipet med hvor vanskelig det var å spille inn noen av scenene til «Romper Stomper». Hun sier også at hans spøk rundt dette har ingen relevans i forhold til den viktige debatten rundt seksuell trakassering.