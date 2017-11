Protesterer mot Netflix’ 22. juli-film

Vegard Løkken har startet underskriftskampanje mot filmen «Norway», hvor Anders Danielsen Lie skal spille Anders Behring Breivik. Nå vil han at folk boikotter strømmetjenesten.

«Nei til film om Anders Behring Breivik» heter underskriftskampanjen Løkken startet på underskrift.no.

Kampanjen har fått over 10.700 underskrifter, og den er delt 27.000 ganger på Facebook. Løkken forklarer bakgrunnen for kampanjen sin slik.

-Nå har vi brukt mangfoldige millioner skattekroner på den tosken allerede. Det er altfor tidlig å lage film om ham, det er fortsatt ferske sår. Dette vil ramme hardt ut over dem som var involvert og de som sto rundt, sier Løkken til VG.

– Men ingen vet hva filmen vil handle om ennå, det er ikke sikkert den kun vil dreie seg om Breivik?

– Nei, men det dreier seg jo om 22. juli, og da kommer man ikke utenom han. Nå får han mer pr og sitter og godter seg over hele greia, sier Løkken.

Han mener vi bør vente 40–50 år før vi lager en film om Utøya.

– Vi bør få alle fakta på bordet, og få det på avstand. Og familiene må få hentet seg inn. Om det må gjøres bør det skje etter at han gjøken er død. Nå kan han sitte og godte seg og like at navnet hans blir enda mer kjent.

Løkken har ingen forhåpninger om å klare å stoppe en stor Hollywood-produksjon, men sier han har håp om at filmen kan i hvert fall holdes igjen et par år. Og han oppfordrer til boikott av strømmetjenesten Netflix, som produserer filmen.

– Det synes jeg absolutt. Folk bør velge andre strømmetjenester. Det er på plass at folk sier sin mening, det er bra hvis de taper abonnenter.

Filmen skal regisseres av den britiske regissøren Paul Greengrass, og denne uken ble det kjent at Anders Danielsen Lie skal spille Anders Behring Breivik i filmen. Han er under innspilling og ikke tilgjengelig for kommentar, har VG fått opplyst fra hans agent.

VG har ikke fått svar fra Netflix' pressekontakt fredag ettermiddag.