Persbrandt med bok om dop og dobbeltliv

I den nye selvbiografien «Så som jag minnes det» forteller den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt (54) om sitt omfattende rusmisbruk – og dobbeltlivet han levde.

Det har vært mye hemmelighetskremmeri rundt boken som kommer fredag, men torsdag kveld omtaler den svenske avisen Expressen, deler av innholdet.

– Det siste året før det smalt levde jeg bokstavelig talt et dobbeltliv, jeg hadde to mobiltelefoner, to liv. Sanna har beskrevet det som om jeg eksisterte i to versjoner, hver og en av dem i hvert sitt univers, skriver Persbrandt.

Skuespilleren har i en årrekke vært kjæreste med Sanna Lundell (39), datter til musiker Ulf Lundell, og forholdet mellom de to har handlet om både oppturer og nedturer.

MIKAEL OG SANNA: Mikael Persbrandt og samboer Sanna Lundell. – Hun utviklet seg til å bli den rene kriminaletterforsker når jeg bare ble borte, skriver han i den nye boken sin. Dette bildet er fra 2012 da hans rusproblemer var på det verste. Foto: Pierre Björk

Samtidig har hun på sin side hatt sin bagasje å bære på med en far som også har slitt med rusmisbruk og vært mye fraværende da hun vokste opp. I boken forteller Persbrandt om hvordan Ulf Lundell brøt kontakten fullstendig med ham og Sanna.

På et tidspunkt krevde Sanna at nå måtte Persbrandt få behandling for sitt rusmisbruk. I 2013 la han seg først inn på en klinikk utenfor Norrköping i Sverige. Han skriver at han var i «en bedrøvelig» tilstand da han kom dit, at han bare ville hjem. Men at han til slutt ble låst inne på et bad. Selv har han sagt at dette likevel var et steg i riktig retning på veien mot avrusning.

Men året etter ble han blant annet dømt for brudd på narkotikaloven og fikk 75 timers samfunnstjeneste etter at han angivelig skal ha kjøpt 12 gram kokain fra en person i en større narkoliga.

Sanna krevde også på et tidspunkt at han skulle legge seg inn på et behandlingssted på Kanariøyene.

– Det første jeg gjorde var å sette meg på balkongen på hotellet med en flaske konjakk. Jeg drakk og glodde utover havet helt til jeg ikke orket mer. Deretter gikk jeg rett ut på byen og fikk fatt i kokain. Det tok meg ti minutter. Herregud for et jævla idiotisk sted for en kokain-misbruker som er til behandling. Dette stedet er jo transitthavn for hele Europas kokainimport, skriver Persbrandt i boken.

Han legger ikke skjul på at han fortsatte å leve dobbeltlivet – også etter at han kom tilbake fra rehab på Kanariøyene.

– Jeg hadde to mobiltelefoner, jeg levde to liv og Sanna utviklet seg til å bli en politikvinne som passet på ham hele tiden. Ble han borte, kunne hun bruke dager på å spore ham opp igjen, skriver Persbrandt.

Det var et liv med dop, alkohol og sigaretter. Nå som han er nykter, innser han hvor nært det var at kroppen sa stopp. Høsten 2016 fortalte Perbrand om sitt turbulente liv i et intervju med Fredrik Skavlan. Der la han ikke skjul på at selv overskriftene av den mindre hyggelige sorten er blitt mange, fortalte Persbrandt at pressen i både inn- og utland bare har rapportert om toppen av isfjellet hva gjelder misbruket gjennom årene.

– Det var mye verre naturligvis. Ingen røyk uten ild. Jeg har skjelt på media i alle år og kommer kanskje fortsatt til å gjøre det. Men jeg tror jeg er ferdig med det. De kan skrive hva faen de vil, sa han den gangen.



I 2016 flyttet Persbrandt flyttet med Sanna og to sønner i drømmehuset – en 500 kvadratmeter stor villa utenfor Stockholm. Huset består av elleve rom, hvorav fire er oppholdsrom og syv er soverom. I tillegg er det kjøkken, flere bad og badstue.

I et TV-program den høsten fikk hun et spørsmål om hvordan det blir å flytte sammen med den tidligere urokråken Persbrandt.



– Det vet man aldri. Det er et ganske stort sted, så jeg kan jo bo i stallen, sier hun i en spøkefull tone ifølge Aftonbladet, og fortsetter:



– Jeg tror det skal gå bra, men man vet jo aldri.