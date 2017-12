Skrekkfilmen «Thelma» ikke med på kortlisten til å vinne Oscar

Norges Oscar-håp røyk ut i natt, da Oscarakademiet kom med kortilsten over favoritter til å vinne Beste utenlandske film.

I oktober startet Oscarakademiet i USA vurderingen av årets kandidater til Beste utenlandske film. I år har hele 92 land meldt på kandidater – det er ny rekord for prisutdelingen. Forrige rekord var 83 land, i 2015. Haiti, Senegal og Syria er blant landene som i år deltar for første gang.

I natt kom kortlisten på ni filmer som skal stemmes fram til de fem endelige Oscar-nominerte som blir offentliggjort på direktesendt TV fra Los Angeles 23. januar. Der var norske «Thelma» ikke å finne.

Filmnettstedet Deadline hadde «Thelma» blant sine favoritter for kortlisten, men den nådde altså ikke opp.

Tidligere er de norske filmene «Kon-Tiki» (2013), «Elling» (2001), «Søndagsengler» (1996), «Veiviseren» (1987) og «Ni Liv» (1957) nominert til Oscar – uten at noen av dem har vunnet.

«Thelma» åpnet filmfestivalen i Haugesund 20. august, og fikk terningkast 6 i VG.

Norge stiller allerede med en god sjanse for Oscar-nominasjon. Regissør Mari Bakke Riise og hennes korte dokumentarfilm «Kayayo – de levende handlekurvene», ble i forrige uke kortlistet av Oscarakademiet som én av ti forhåndsnominerte filmer i kategorien «Dokumentar kortfilm».

Da Golden Globe-nominasjonene ble kunngjort tidligere i uken, glimret «Thelma» med sitt fravær. Golden Globe-nominasjonene betraktes som et solid pekepinn på hvilken retning Oscar-nominasjonene også tar.

Lesbisk drama

Regissør Joachim Trier har selv beskrevet filmen som «en lesbisk kjærlighetshistorie om et menneske som desperat prøver å finne en måte å komme vekk fra foreldre og være seg selv på». Filmen har også overnaturlige elementer.

I den norske juryens begrunnelse for å la «Thelma» være Norges håp i år, heter det blant annet at «Oscar-komiteen er av den oppfatning at «Thelma» viser hvordan Joachim Trier er en uvanlig formsikker og egenartet filmkunstner av bredt internasjonalt format».

«THELMA»-STAB: F.v.: Produsent Thomas Robsahm, manusforfatter Eskil Vogt, hovedrolleinnehaver Eili Harboe, regissør Joachim Trier, skuespillere Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen og Ellen Dorrit Petersen - her under Filmfestivalen i Haugesund i sommer. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Nominasjonsprosessen

Det er en lang vei fram til Oscar-nominasjon for filmene i kategorien Beste utenlandske film.

Av de 92 kandidatene som er meldt på av landene selv, skal Oscar-akademiet stemme frem ni kandidater til en såkalt «shortlist» som blir klar i midten av desember. Medlemmene av komiteen for Beste utenlandske film er forpliktet til å se minst 15 av de innsendte bidragene over en periode på to måneder. De rangerer deretter filmene de har sett på en skala fra seks til ti. Så blir de seks filmene som har høyest poengsum sluset til kortlisten. I tillegg kommer tre filmer som de 20 medlemmene av sjefskomiteen legger til.

Disse ni filmene vises deretter for komitémedlemmer som stemmer fram de fem Oscar-kandidatene i kategorien som blir offentliggjort 23. januar.

Etter dette er det kun akademimedlemmer som har sett samtlige av de fem nominerte filmene som får stemme fram én Oscar-vinner som kunngjøres 4. mars.