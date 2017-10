Obama og Clinton tar avstand fra Harvey Weinstein

Sex-skandalen rundt Hollywood-mogulen Harvey Weinstein har nå nådd inn i de innerste politiske kretser i det demokratiske partiet.

Samtidig benekter en talsmann for Weinstein at den skandaliserte filmprodusenten - som gjennom flere tiår har stått bak suksessen til ledende Hollywood-stjerner - noen gang hadde sex uten samtykke med noen av dem som nå beskylder ham for sex-trakassering.

Nå har også politikerne kommet på banen for alvor. I årevis har Harvey Weinstein støttet Demokratene, både Barack Obamas presidentskap og Hillary Clintons forsøk på å bli president i fjor, med store pengesummer.

Nå tar både Hillary Clinton og Barack og Michelle Obama et kraftig oppgjør med den tidligere så gavmilde, nå sex-anklagede støttespilleren. Begge leire har blitt kritisert for å vente med sine uttalelser, ettersom båndene mellom Demokratene og Harvey Weinstein har vært så sterke over så lang tid.

– Jeg ble sjokkert og frastøtt av avsløringene om Harvey Weinstein, sa Hillary Clinton i en uttalelse via hennes talsperson, Nick Merrill, melder CNN.

– Oppførselen som er beskrevet av disse kvinnene som nå står frem kan ikke bli tolerert. Deres mot og støtte til andre er av avgjørende betydning for å hjelpe til å stanse denne type oppførsel, fortsatte Clinton.

CNN har også publisert en felles uttalelse fra tidligere president Barack Obama og hans kone, Michelle Obama.

REAGERER STERKT: I 2013 var forholdet mellom Michelle Obama og Harvey Weinstein hjertelig. Etter avsløringen av sex-anklagene mot Weinstein, er det isfront. Foto: Susan Walsh , AP

– Michelle og jeg reagerer med avsky på de ferske rapportene om Harvey Weinstein. Enhver mann som fornedrer og nedverdiger kvinner på en slik måte må fordømmes og holdes ansvarlig, uavhengig av rikdom eller status. Vi burde feire motet til disse kvinnene som har stått frem og fortalt disse smertefulle historiene. Og vi trenger å skape en kultur - ved å gi våre jenter styrke og ved å lære våre gutter anstendighet og respekt - slik at denne type oppførsel ikke blir like utbredt i fremtiden, heter det i uttalelsen fra det tidligere presidentparet i USA.

Samtidig er det stadig flere tidligere ansatte hos Weinstein og Hollywood-stjerner som står åpent frem med sine negative opplevelser med Harvey Weinstein.

The New Yorker har også publisert en uttalelse fra Sallie Hofmeister, en av Weinsteins talspersoner, der hun sier at Weinstein «utvetydig benekter sex uten samtykke», der kvinnene hevder han forgrep seg på han.

I den samme artikkelen forteller profilerte skuespillere som Mira Sorvino og Patricia Arquette om sine opplevelser, blant annet skal Weinstein ha forsøkt å føre Arquettes hånd ned mot sin erigerte penis under et møte på hans hotellrom.

Også Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow har overfor New York Times åpnet opp for sine negative erfaringer med Harvey Weinstein.

– Jeg hadde en dårlig erfaring med Harvey Weinstein i min ungdom. Det gjorde at jeg valgte aldri å jobbe med han igjen og advare andre som gjør det, skriver Jolie i en epost til New York Times.