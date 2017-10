Ny voldtektsetterforskning mot Weinstein

Advokaten til en av kvinnene som anklager Harvey Weinstein for voldtekt, holder pressekonferanse i Los Angeles.

På pressekonferansen snakker Dave Ring, advokaten til en italiensk modell og skuespiller som har anmeldt Harvey Weinstein for seksuelt overgrep på et hotellrom i 2013.

– Hun ble i går avhørt av to etterforskere fra LAPD og fortalte sin historie om hva som skjedde på et hotellrom i 2013. Jeg kan ikke gå i detaljer,men hun forklarte dem i detalj saker som gjør at LAPD nå har åpnet etterforskning for seksuelt overgrep og voldtekt.

Les også: Hollywood-produsent har fått sparken

Hun er en av seks kvinner som har anmeldt mogulen for overgrep, men dette er det første tilfellet som er anmeldt i California. Det kan bety trøbbel for Weinstein fordi saken er innenfor foreldelsesfristen.

– Dette kan åpne døren for straffeforfølgelse hvis det finnes bevis, sier forsvarsadvokat Dmitry Gorin til Los Angeles Times. Han har tidligere vært aktor i lignende saker.

Les også: Tarantino angrer på at han ikke gjorde noe

Mange av de andre anklagene mot Weinstein stammer fra lenger bak i tid. Weinstein har avvist alle anklager om sex uten samtykke, ifølge hans talskvinne Sallie Hofmeister.

ANKLAGET FOR VOLDTEKT: Den tidligere Hollywood-toppen Harvey Weinstein. Foto: Yann Coatsaliou , AFP

Den italienske kvinnen kontaktet politiet tirsdag, og hun ble avhørt torsdag. Overgrepet skal ha skjedd på Mr C Beverly Hills Hotel i Los Angeles, etter en fest.

Weinstein skal ha dukket opp i resepsjonen på hotellet hun bodde på, noe som overrasket henne fordi hun aldri hadde fortalt ham hvor hun bodde. Han spurte om å få komme på rommet, noe kvinnen avviste og spurte om å møte ham nede i stedet. Kort tid senere banket han likevel på døren hennes.

– Han trengte seg inn på hotellrommet, og sa «jeg skal ikke ha sex med deg, jeg vil bare snakke», forteller kvinnen til LA Times.

Ifølge Ring var hans klient livredd.

– Hun sier at å åpne den døren er hennes livs største tabbe. Overgrepet har preget hennes livet hennes voldsomt.

Innenfor skal han ha blitt aggressiv og spurt om å få se henne naken. Han skal også ha skrytt av hvor mye makt han hadde.

– Han dro meg etter håret og tvang meg til å gjøre noe jeg ikke ville. Så dro han meg til badet og voldtok meg med makt.

Ring understreket at kvinnen kun var på besøk i Los Angeles og at hun ikke kjente Weinstein i det hele tatt. Hun hadde heller ingen ambisjoner overhodet om å bli skuespiller i Los Angeles.