Ny Hollywood-avsløring: 38 kvinner anklager regissør for sex-trakassering

38 kvinner forteller om grov seksuell trakassering fra regissør og manusforfatter James Toback (72).

Det er storavisen Los Angeles Times som har snakket med de 38 kvinnene, som uavhengig av hverandre forteller historier om Toback, som har regissert en rekke filmer, og som ble Oscar-nominert som manusforfatter for «Bugsy» i 1992.

Han skal ha hatt private audition-intervjuer med kvinnene, hvor praten raskt fikk seksuell karakter.

DETTE ER #METOO: Emneknaggen ble startet av skuespiller Alyssa Milano som på Twitter oppfordret alle som har opplevd seksuelle overgrep eller trakassering til å sette #metoo som status i sosiale medier.





Kampanjen ble startet i kjølvannet av anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein.





En rekke kjendiser har oppdatert sosiale medier med emneknaggen, blant annet Lady Gaga, America Ferrera og Ellen DeGeneres.





Kampanjen har ført til en rekke nyhetsoppslag og historier om seksuell trakassering og overgrep.

Skuespiller Adrienne LaValley er en av kvinnene som er navngitt i artikkelen.

– Det er slik vi gjør det, skal Toback ha sagt i et intervju hvor han gned seg på beinet hennes. Da hun forsøkte å trekke seg unna, skal regissøren ha fått utløsning.

– Jeg følte meg som en prostituert, sier hun til LA Times.

– Stilte seksuelle spørsmål



Flere av de kvinnene forteller om lignende forløp. Regissøren skal ha spurt kvinnene om hvor ofte de masturberer eller hvor mye kjønnshår de har. Flere skuespillere forteller at han gned seg på dem før han ejakulerte på dem eller i sin egen bukse.

Toback har avvist alle beskyldninger overfor avisen. Han sier også det ville vært «biologisk umulig» for ham å gjøre hva han beskyldes for de siste 22 årene, fordi han har diabetes og en hjertesykdom som gjør at han trenger medisiner.

Ifølge La Times skal derimot Toback ha kontaktet helt ukjente kvinner på gaten, og fortalt at han driver med casting til film. En av dem var radiojournalisten Anna Scott. Toback lovte ifølge Scott et møte om filmen «Black and White», men samtalen endret raskt karakter og det ble igjen snakk om masturbasjon og kjønnshår.

På settet til den samme filmen skal han ha knelt foran skuespiller Echo Danon, lagt hendene på lårene hennes og sagt:

– Hvis du ser meg i øynene og kniper i brystvortene mine så kommer det til å gå for meg med en gang.

Danon sto imot presset, forteller hun.

– Alle har lyst til å jobbe, så de holder ut med det. Det var derfor jeg holdt ut, fordi jeg håpet det ville sikre meg flere jobber.

Ingen anmeldte



Sari Kinko forteller at Toback henvendt seg til henne i en restaurant og fortalte at han ønsket å gi henne en rolle i sin neste film. Hun ble invitert til hotellet hans, hvor hun forteller at hun ble bedt om å kle av seg.

Da hun nektet, skal han ha spurt henne om hvordan hun ville være i stand til å spille en vanskelig sexscene foran et helt crew når hun ikke klarte å kle seg naken for han. Hun forteller at hun ga etter, og at han etter å ha kommentert kroppen hennes, begynte han å gni skrittet mot henne.

– Jeg følte meg helt paralysert. Og jeg spurte ham: Prøver du å få orgasme? Absolutt, svarte han, ifølge Kinko, som rev til seg klærne og rømte fra rommet.

Felles for alle kvinnene er at ingen av dem kontaktet politiet for å anmelde den gang det skjedde.

Avsløringen kommer i kjølvannet av de mange anklagene mot Harvey Weinstein, som politietterforskes for voldtekt og seksuell trakassering.

Weinstein-saken gjorde at mange kvinner brukte hashtagen #metoo for å fortelle om egne opplevelser av seksuell trakassering i sosiale medier. Kampanjen ble sparket i gang av skuespiller Alyssa Milano.